Roberto Brunetti, morto Er Patata, era stato Aldo Buffoni nel film Romanzo Criminale

Roberto Brunetti 55 anni, noto come Er Patata, è morto il 3 giugno del 2022: il corpo senza vita dell'attore è stato ritrovato ieri sera, verso le 22.30, dagli agenti di polizia del commissariato San Lorenzo e i Vigili del Fuoco. Brunetti era in posizione supina nel suo letto con addosso un lenzuolo.

L'allarme è stato dato da alcuni amici di Roberto Brunetti e dall'attuale compagna che non lo sentiva da giovedì sera. Er Patata era irraggiungibile telefonicamente e, al suo citofono, non rispondeva nessuno. Nonostante sul corpo dell'attore non siano stati rinvenuti segni di violenza, l'Autorità giudiziaria ha sequestrato, in via cautelativa la salma. La dinamica della morte di Brunetti sarà chiarita dall'autopsia.

Il primo successo sul grande schermo di Roberto Brunetti è arrivato con il film Fuochi d'Artificio, la pellicola diretta da Leonardo Pieraccioni nel 1997. È stato Aldo Buffoni, il malvivente ucciso da Freddo, in Romanzo criminale, ha partecipato al film Paparazzi di Neri Parenti. Subito dopo, Roberto Brunetti lasciò il mondo del cinema per aprire un'attività commerciale, una pescheria che poi fu chiusa per fallimento

Per anni è stato legato all'attrice Monica Scattini e in alcune interviste aveva parlato della sua voglia di tornare al cinema, magari con un film di Christian De Sica o Carlo Verdone. Nel 2019 aveva chiesto aiuto "vivo con il reddito di cittadinanza, datemi una mano".