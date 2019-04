EPCC 2019: Cattelan intervista Jimmy Fallon nella prima puntata

Alessandro Cattelan viene spesso paragonato a Jimmy Fallon dai critici televisivi di casa nostra ed EPCC 2019 avvererà questa fantasia: il popolare conduttore americano sarà ospite della prima puntata.

Si ricomincia il prossimo 11 aprile alle 21:15 con Sky1 con la nuova stagione di E poi c'è Cattelan ed è stato proprio Fallon ad annunciare la sua partecipazione allo show attraverso un tweet in cui lui stesso scherza sulla loro "somiglianza": "Mi sono imbattuto nella versione italiana di me stesso, Alessandro Cattelan, e ci siamo fatti una bella chiacchierata. Ragazzo divertente".

Ran into the Italian version of me - @alecattelan, and we had a good chat. Funny guy. #EPCC April 11! @SkyUno pic.twitter.com/YDiioCMxmD — jimmy fallon (@jimmyfallon) 3 aprile 2019

Pesce d'Aprile 2019 gli scherzi: i migliori su cinema e serie TV

Entrambi i conduttori sono stati protagonisti, lo scorso primo aprile, di due scherzi particolarmente riusciti. L'account di Sky ha annunciato che Cattelan non avrebbe più fatto parte della squadra di X-Factor dopo un sodalizio durato anni. La cosa a molti è sembrata plausibile per il fatto che il talent musicale si troverà in effetti, per la nuova edizione, a rinnovare quasi tutto il format, a cominciare dai membri della giuria. Si trattava invece di un pesce d'aprile perchè lo stesso Alessandro Cattelan è apparso poco dopo in un video per annunciare l'inizio dei casting per la nuova stagione.

Jimmy Fallon invece ha ospitato nel suo show Maisie Williams, interprete di Arya Stark, uno dei personaggi più amati de Il trono di spade. Complice la data sul calendario, il 1 aprile, Fallon e Maisie Williams hanno gabbato i fan con un super spoiler che si è rivelato in realtà falso. Nel corso dell'intervista, raccontando l'emozione di condividere il set con i colleghi per l'ultima volta, Maisie Williams si è "lasciata scappare" che Arya Stark muore nel secondo episodio dell'ottava stagione. Dopo un attimo di gelo l'attrice si è alzata imbarazzata ed è corsa via dallo studio, seguita poco dopo dal presentatore. Alla fine i due hanno rivelato che si era trattato solo di un Pesce d'Aprile.