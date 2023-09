Tonight Show: scenate e 'stanze del pianto', i dipendenti denunciano il comportamento tossico di Jimmy Fallon

Attuali ed ex dipendenti del Tonight Show hanno denunciato l'ambiente tossico creato dal conduttore Jimmy Fallon nel corso degli anni. Lui si è scusato con una live zoom, dicendosi imbarazzato e dispiaciuto. NBC non ha rilasciato commenti.

In uno scottante articolo di Rolling Stone pubblicato ieri, sono emersi dettagli scioccanti sul comportamento di Jimmy Fallon all'interno dello show "The Tonight Show" di cui è il conduttore. Ex dipendenti, ma anche attuali, hanno descritto un ambiente di lavoro tossico che dura da anni, caratterizzato da esplosioni di rabbia da parte di Fallon e da un clima teso. I dipendenti (che hanno rilasciato le loro testimonianze in forma anonima per paura di ritorsioni) affermano che Fallon aveva "giornate buone" e "giornate cattive", durante le quali poteva essere irritabile e confuso.

Uno dei momenti più sconcertanti fu quando durante le prove, Fallon sembrò ubriaco e non riuscì a ricordare di aver cancellato le sue battute. La situazione che si creata negli anni è stata tale che nel dietro le quinte dello show i dipendenti scherzavano sul "volersi uccidere" e avevano addirittura stanze denominate "stanze dei pianti" per sfogarsi quando si sentivano maltrattati.

Jimmy Fallon e Donald Trump

La situazione sembra essere iniziata con Fallon e poi è peggiorata con il costante cambio di leadership, con nove showrunner diversi che si sono avvicendati negli ultimi nove anni. I dipendenti hanno detto che nessuno di loro osava dire "no" a Fallon e che il suo comportamento umorale ha creato una paura diffusa tra chi lavorava con lui. Alcuni ex dipendenti hanno anche affermato di essere stati licenziati a causa delle loro lamentele. Molti dipendenti, invece, hanno lasciato lo show a causa del comportamento del conduttore.

FALLON E I PROBLEMI CON L'ALCOL

L'articolo di Rolling Stone evidenzia anche che Fallon è stato accusato di uso eccessivo di alcol in passato. Nonostante abbia negato, alcuni dipendenti affermano di averlo visto ubriaco durante il lavoro. La sua condotta sembrava variare in base al suo stato d'ebbrezza.

Nonostante il successo dello show, i dipendenti sembrano pessimisti sul futuro di "The Tonight Show" a causa del comportamento di Fallon e della continua rotazione degli showrunner. Chiedono un cambiamento duraturo nell'ambiente di lavoro e sperano che Fallon e NBC prendano sul serio le loro preoccupazioni per migliorare la situazione.

Il canale NBC ha evitato di rilasciare alcun commento, mentre secondo Variety Jimmy Fallon si sarebbe scusato ufficialmente con i componenti dello staff con una live Zoom, dicendo: "Sono in imbarazzo e mi sento male". Certo è che chiedere scusa, solo quando la propria reputazione è in pericolo e non aver mai dato nessun segno di ravvedimento prima, non fa onore al celebre conduttore, che finora ha sempre avuto la fama di "simpaticone".