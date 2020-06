Enzo Salvi: il suo pappagallo preso a sassate, l'attore aggredito da uno sconosciuto

Brutta avventura per Enzo Salvi che ha rischiato di perdere il suo amato pappagallo mentre lo stava facendo volare nelle campagne vicino ad Ostia.

Enzo Salvi è stato picchiato dopo che il suo pappagallo era stato colpito da un sasso che gli ha procurato un trauma cranico. Il fatto è avvenuto nei campi di Pianabella, vicino Ostia Antica, l'attore ha portato subito Fly - questo il nome del pappagallo - alla clinica veterinaria più vicina.

Super Vacanze di Natale: Enzo Salvi in una scena del film

Enzo Salvi è noto al grande pubblico come protagonista di alcuni cinepanettoni, non tutti sanno che l'attore ha una grande passione per i pappagalli ed è il vice presidente dell'associazione Passione pappagalli free flight. Ieri ha deciso di portare Fly, pappagallo di razza Ararauna, a praticare del volo libero nelle campagne vicino ad Ostia, mentre il pappagallo si riposava dopo l'esercitazione è stato colpito da un sasso che lo ha tramortito. Subito dopo la stessa persona che ha lanciato il sasso ha aggredito Salvi e Luigi, l'amico che lo aveva accompagnato ed aveva ripreso la scena con il cellulare

Enzo Salvi e Luigi hanno portato Fly ad una critica veterinaria per i primi controlli, i medici gli hanno riscontrato un grave trauma cranico dal quale, fortunatamente, dovrebbe riprendersi. I Carabinieri stanno indagando sul caso in seguito alla denuncia presentata da Salvi, dalle prime informazioni sembra che il responsabile sia stato identificato in un giovane proveniente dal Mali.