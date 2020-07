Enzo Salvi in lacrime ringrazia i fan e condivide una buona notizia sul pappagallo Fly (VIDEO)

Enzo Salvi scioccato e commosso per l'affetto dimostrato dai fan non riesce a trattenere le lacrime in un video ma condivide anche una buona notizia sul pappagallo Fly.

Enzo Salvi non è riuscito a trattenere le lacrime nel video in cui ha ringraziato che gli è stato accanto dopo l'aggressione al pappagallo Fly, al centro di una brutta avventura lunedì, quando è stato colpito da una pietra alla testa.

Enzo Salvi ha sentito l'affetto dei suoi fan e li ha voluti ringraziare personalmente con un video su Facebook, ma l'emozione gli ha giocato un brutto scherzo e non è riuscito a trattene le lacrime "non riesco a darmi una spiegazione di quello che era successo, tanta cattiveria gratuita contro un essere così bello, ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini ".

Lunedì il suo pappagallo Fly, di razza Ararauna, è stato colpito da una pietra durante una mattinata dedicata al volo libero. Intervistato da I Lunatici, Salvi ha spiegato la dinamica del fattaccio: "Durante l'ultimo volo, si è avvicinato a me, è rientrato dal volo, si è posizionato su un palo e ha iniziato a chiamarmi, lui mi chiama 'papà', lo fa quando vuole avvertirmi che sta tornando da me. Proprio mentre urlava 'papà' dal nulla è venuta fuori una persona che ha iniziato a prenderlo a sassate. L'ho supplicato di fermarsi, lui ha continuato a prendere a sassate il pappagallo e l'ultima pietra che ha tirato lo ha centrato in pieno viso. Fly è caduto rovinosamente a terra. Sono corso, ero a un centinaio di metri di distanza, ho preso in braccio il pappagallo, mi sono cedute le gambe, pensavo che il pappagallo fosse morto, era immobile, con la testa a penzoloni, esanime".

Il pappagallo portato in un a clinica veterinaria ha iniziato una terapia particolare per curare la frattura cranica che gli è stata riscontrata. Oggi Fly sembra stare meglio, Enzo Salvi, emozionatissimo, lo scrive in un post su Instagram: "amici miei voglio condividere con voi una piccola gioia. Fly, da quando siamo rientrati dalla clinica, lunedì sera, è sempre rimasto sul fondo della gabbia. Questa mattina alle prime luci dell'alba, Fly e' salito sul posatoio ! Io anche questa notte ho dormito affianco a lui e quando l'ho visto sul posatoio e' stata una forte emozione, non credevo ai miei occhi ! Vi giuro sto tremando mentre scrivo..Chiaramente ha ancora difficoltà a rimanere in equilibrio per il trauma della pietra ricevuta e sopratutto della caduta da più di di 6 m......La sua voglia di vivere e' immensa .. Fly e' un piccolo Guerriero".

I Carabinieri hanno identificato e diffidato il giovane che ha lanciato le pietre, lo conferma Salvi sempre a I Lunatici:""Lui portato in stazione ha detto di aver preso a sassate il pappagallo perché ha sentito parlare dall'alto del palo, si è messo paura e l'ha preso a sassate. Si è difeso così. E' inutile commentare, perché è veramente una cosa inaudita. E' stato denunciato a piede libero, questo mi fa molto male. Speriamo venga fatta giustizia".