Enrico Montesano, Selvaggia Lucarelli svela: "Ha avuto il Covid ed è stato ricoverato"

Selvaggia Lucarelli ha recentemente pubblicato un post su Twitter in cui accusa Enrico Montesano di aver contratto il Covid, di esser stato ricoverato e di aver poi taciuto sulla sua malattia.

Selvaggia Lucarelli ha scelto Twitter per svelare un segreto relativo alla vita privata di Enrico Montesano: secondo quanto dichiarato dalla giornalista l'attore e regista italiano avrebbe contratto il Covid e sarebbe stato ricoverato in ospedale a causa delle sue condizioni di salute.

"Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male" ha scritto Selvaggia su Twitter e sulle sue altre piattaforme social.

La giornalista avrà senz'altro ricevuto delle informazioni che ha ritenuto essere affidabili prima di scrivere parole di questo genere e il motivo per il quale la Lucarelli ha scelto di raccontare un evento che riguarda la vita privata di Montesano è indubbiamente legato alle recenti affermazioni dell'attore a proposito del virus.

Montesano, per adesso, non ha né confermato né smentito questa notizia e, allo stesso tempo, continua ad esprimere le sue opinioni, spesso controverse, a proposito del virus, della sua letalità, del modo in cui è stato curato e, soprattuto, sui vaccini e sui rischi che comporta l'inoculazione.