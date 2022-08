Ballando con le stelle 2022: Enrico Montesano nel cast?

Secondo gli ultimi rumors Enrico Montesano sarà tra i nuovi concorrenti di Ballando con le stelle 2022: l'indiscrezione di TVBlog segnerebbe il ritorno dell'attore romano in RAI, dopo alcuni anni di polemiche. Nello scorso biennio Enrico Montesano ha chiesto ai no vax di non pagare il canone all'azienda di viale Mazzini.

Enrico Montesano sembra essere sul punto di ritornare alla RAI, gli spettatori dell'Azienda di Stato non lo vedono dal 2017, anno in cui l'attore ha fatto parte della giuria di Tale e quale show. Meno lunga, si fa per dire, l'assenza da Rai 3, dove nel 2018 ha fatto parte, per una puntata, dello show Alla lavagna!. Enrico Montesano sarebbe tra i nuovi concorrenti che da sabato 8 ottobre si sfideranno sulla pista di Milly Carlucci, inamovibile padrona di casa del talent.

Eppure solo pochi mesi fa Montesano chiedeva ai No Vax di non pagare il canone Rai, accusando viale Mazzini di fare disinformazione sull'emergenza sanitaria. Evidentemente, in questo mese di agosto, qualcosa sarà cambiato, anche perchè ha accettato di far parte del programma di un'azienda di cui, alla fine di luglio, ha detto "La Rai per non perdere ascolti è andata appresso alle tv private, facendo delle cagate immonde. Ora tutti i leccac.li del potere parlano, pontificano, fanno le loro trasmissioncine del caz.o, i loro talk show di merda".

Il cast ufficiale di Ballando con le stelle 2022 è ancora top secret, Iva Zanicchi, ha rivelato di farne parte, l'ultimo rumors, prima di quello su Enrico Montesano, ha coinvolto l'ex nuotatore olimpico Alex Di Giorgio che, secondo Dagospia, ha preferito lo show di Milly Carlucci al Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini. La giuria è composta, ancora una volta, da: Carolyn Smith,Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, che con Enrico Montesano ha avuto numerosi scontri.