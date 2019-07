Enrico Mentana: incendio negli studi di La7 interrompe il TG delle 20

Un incendio improvviso esploso ieri negli studi di La7 ha costretto Enrico Mentana a interrompere il TG delle 20.

Mentre il direttore era in collegamento con Milena Gabbanelli, un incendio improvviso ha turbato ha messo in subbuglio gli studi di La7 di via Umberto Novaro a Roma. Istanti di panico per Enrico Mentana che si è scusato con gli spettatori specificando: "L'argomento è scottante, ma qui ci hanno preso sul serio perché sta andando tutto a fuoco. Non sto scherzando, la situazione è grave, concludo il Tg in un altro studio".

“È una materia scottante ma qui mi hanno preso sul serio e lo studio sta andando a fuoco”



Riviviamo insieme quei drammatici momenti 😱🤯 #Mentana #tgla7 pic.twitter.com/q9hTLlV0hB — MaratonetiMentana (@bringbacksardon) July 22, 2019

Dopo uno stacco pubblicitario, il TG è ripreso dallo studio di "In Onda", trasmissione condotta da Luca Telese e David Parenzo che va in onda proprio alla fine del telegiornale. Da lì Mentana ha ripreso a leggere le notizie prima di dare l'arrivederci al pubblico: "Un'inquadratura di emergenza in uno studio di emergenza. Siamo scesi perché, come vi dicevo, nelle concitate fasi finali dell'intervento della Gabanelli stava andando un po' a fuoco lo studio, e non è un modo di dire". Il direttore ha aggiunto: "Siamo scesi qui, tre piani più sotto, speriamo di essere sfuggiti alle fiamme. Ci vediamo domani sera, fiamme permettendo".

Nei minuti finali del #tgla7 il direttore #Mentana annuncia fiamme nello studio

Poi manda la pubblicità e scende eroicamente negli studi di #inonda pur concludere le notizie e lasciarci il suo mitico "A DOMANI SERA BUONASERA"



NUMERO UNO...sempre! pic.twitter.com/qBfFoceihE — Emy Bell (@EmyBellBell) July 22, 2019

#mentana salvo ma lo studio di @La7tv un po' meno pic.twitter.com/1iQMEKDEDW — Frasi top di Mentana (@frasitopmentana) July 22, 2019

Pochi minuti dopo l'accaduto il tweet rassicurante del direttore di rete Andrea Salerno ha aggiornato sulla situazione, finalmente sotto controllo.