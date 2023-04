Enrico Mentana annuncia uno speciale sul caso Giletti: "Non nascondiamo nulla"

Enrico Mentana ha annunciato che domenica sera su La7 andrà in onda uno speciale sul caso Masimo Giletti e la sospensione di Non è L'Arena.

Enrico Mentana ha reso noto, attraverso un post pubblicato su Instagram e Facebook, la sua intenzione di dedicare uno speciale al caso che ha portato alla sospensione del programma Non è L'Arena, condotto da Massimo Giletti su La7. Il giornalista, fino ad oggi, non si era mai espresso sulla rottura tra Giletti e l'editore Urbano Cairo, che ha portato alla decisione di interrompere il programma.

"Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza. So che Giletti non informò l'editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini - ha scritto il direttore del Tg La7 - È nelle prerogative di un editore sospendere un programma, ma forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi, che rischiano di dare allo stop di Non è l'arena un segno diverso. Massimo Giletti è ancora sotto contratto, e la domenica resta libera. E allora per domenica prossima stiamo pensando a una trasmissione che affronti tutte le questioni più scottanti emersi attorno a questa vicenda, adeguata testimonianza del fatto che da noi non si nasconde nulla, soprattutto quando si parla di mafia. E chissà che poi..."

La decisione di sospendere Non è l'Arena era stata comunicata da La7 attraverso una nota ufficiale. "La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell'Azienda". Urbano Cairo ha negato che la sospensione del programma Non è L'Arena sia stata effettuata come forma di censura preventiva, basata sul contenuto delle puntate che Massimo Giletti e il suo staff stavano preparando.

"Massimo Giletti ha condotto in sei anni 194 puntate di Non è l'Arena dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto inclusi quelli relativi alla mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare. Gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza televisiva o di altro genere", ha scritto Urbano Cairo Cairo in un comunicato affidato alle agenzie.