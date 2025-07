Enrico Lucherini: l'iconico press agent è morto all'età di 92 anni

Enrico Lucherini, il famoso addetto stampa che ha lavorato con star come Sophia Loren e Claudia Cardinale, è morto all'età di 92 anni nella giornata di lunedì 28 luglio.

Il press agent avrebbe festeggiato il suo compleanno tra pochi giorni, l'8 agosto.

La conferma della morte di Enrico Lucherini

La notizia della morte di Enrico Lucherini è stata confermata da Gianluca Pignatelli, suo storico socio e amico, che ha dichiarato all'agenzia Adnkronos: "Si è spento nel pomeriggio, nella sua casa dei Parioli, circondato dai familiari e dai suoi più cari affetti".

Figlio di un medico, Lucherini aveva inizialmente provato a seguire le orme del padre iscrivendosi al corso di laurea in Medicina. Dopo due anni ha tuttavia abbandonato gli studi per dedicarsi alla recitazione, iscrivendosi all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico.

Mentre si trovava in Sudamerica per una tournée della Compagnia dei Giovani ha quindi organizzato la sua prima conferenza stampa, decidendo di dedicarsi a tempo pieno alla promozione degli attori di cinema.

Tra i capolavori del cinema che ha contribuito a promuovere ci sono Teorema, Il Gattopardo. Morte a Venezia, Sotto il vestito niente e Baaria.

La sua lunga carriera era stata celebrata dal documentario Ne ho fatte di tutti i colori, diretto da Marco Spagnoli nel 2014, e da un libro e una mostra celebrativa intitolati Purché se ne parli.

La sua popolarità e le caratteristiche uniche che lo contraddistinguevano hanno persino portato alla nascita del neologismo Lucherinata, diventato sinonimo di iperbole promozionale, bufala d'autore e idea sviluppata per imporre un film o un personaggio all'attenzione del pubblico, come quando chiamò i fotografi, e non l'ambulanza, dopo un incidente automobilistico in cui era stata coinvolta Sylva Koscina in via Veneto.

Sua anche l'idea di rilasciare solo una foto del film La ciociara per la promozione: quella in cui Sophia Loren piange dopo la violenza subita dalla figlia.

La reazione della Biennale di Venezia alla morte di Lucherini

Tra le prime reazioni alla triste notizia della morte di Enrico Lucherini c'è quella della Biennale di Venezia che in un comunicato ha sostenuto che sia stato un esempio di "originale e straordinaria creatività, innovatore delle regole della comunicazione", prima di ricordare: "Anche al Lido di Venezia durante la Biennale Cinema Enrico Lucherini aveva costruito la sua inimitabile carriera, governando, dalla leggendaria stanza 135 dell'Hotel Excelsior, le sorti e la fama di attrici e attori, registi e film, gestendo la promozione anche di 24 titoli in una sola edizione. Unendo in pari misura professionalità, ironia e umanità, Enrico Lucherini ha dato un contributo eccezionale all'avvio di innumerevoli carriere artistiche, consolidando la notorietà del Lido e della Biennale Cinema come luogo unico di scoperta di talenti e autori".