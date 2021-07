Chi sono i figli di Andrea Bocelli, Amos, Matteo e Virginia

Amos, Matteo e Virginia sono i figli di Andrea Bocelli: i primi due sono nati dal matrimonio tra il celebre cantante italiano e Enrica Cenzatti mentre Virginia, la più piccola, è nata dal secondo matrimonio del tenore con l'attuale moglie Veronica Berti.

Amos Bocelli

Amos Bocelli è il primogenito di Andrea ed è nato il 22 febbraio 1995, tre anni dopo che il padre ed Enrica si sono sposati. Il ragazzo ha studiato presso l'Università degli Studi di Pisa e, nel 2018, si è laureato in Ingegneria aerospaziale.

Durante un'intervista di Rolling Stone, a proposito del padre, Amos ha dichiarato: "Per fortuna mio padre non è celebre perché è un assassino o un corrotto, o un arbitro che fischia i rigori per la squadra avversaria o chissà cos'altro... È bello sentire che tante persone gli vogliano bene. Ed è bello, tutto sommato, vedere le reazioni di stupore, quando qualcuno scopre che sono suo figlio. Ricordo che, qualche anno fa, quando organizzavo delle feste in casa, se mio padre faceva capolino, notavo che gli amici sulle prime si irrigidivano. Poi però lui iniziava a fare public relation in prima persona, e allora il clima si stemperava, diventavano tutti più spigliati, e alla fine mi dicevano: 'Però, il tuo babbo è proprio ganzo'".

Matteo Bocelli

Matteo Bocelli, il secondogenito del cantante, è nato l'8 ottobre 1997 e ha scelto di seguire le orme del padre: prima studiando presso il Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca ed in seguito arrivando perfino a firmare un contratto con la Capital Records all'età di 21 anni.

Sempre a proposito del padre, intervistato dalla rivista Chi, Matteo ha dichiarato: "Mi spaventa il paragone? Per me Andrea è semplicemente il babbo. Ho imparato a capire la sua grandezza solo col tempo. Quando canto con lui o siamo insieme per me è semplicemente il babbo. È la cosa più semplice e naturale che ci sia e non voglio che cambi mai."

Virginia Bocelli

Virginia Bocelli, nata nel 2012, è la figlia più piccola del tenore: è una bambina allegra, vivace e con una grande passione per la musica. Durante il concerto di Natale si è esibita insieme al padre eseguendo il brano Hallelujah, canzone che ha riproposto sul palco con Andrea anche lo scorso 24 luglio, durante il concerto tenutosi in Toscana presso Il Teatro del Silenzio.