Gli ENHYPEN, il tour giapponese arriva al cinema anche in Italia con le superstar globali del K-pop

Dopo un biennio di traguardi impressionanti e sold out internazionali, gli ENHYPEN sbarcano nelle sale cinematografiche con un evento globale che celebra la loro ascesa e il legame con il fandom ENGENE. Tra concerti, dietro le quinte e storytelling visivo, la band porta sul grande schermo una delle tappe più iconiche del tour, previsto per il 5, 6 e 7 marzo 2026.

La Summer Edition: un tour da record che diventa cinema

Le superstar del K-pop ENHYPEN porteranno al cinema, in contemporanea mondiale, ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS, un evento disponibile solo il 5, 6 e 7 marzo 2026. La proiezione offrirà al pubblico internazionale un'immersione nella tappa giapponese dello storico world tour, tra performance energiche, momenti di backstage e scene di vita quotidiana catturate nel pieno dell'estate nipponica. La logica è chiara: raccontare la connessione tra gli artisti e il loro fandom, con un'attenzione dichiarata alla dimensione relazionale che definisce il fenomeno ENGENE.

I biglietti saranno acquistabili in tutto il mondo dal 5 febbraio su enhypenincinemas.com, mentre elenco sale e dettagli italiani saranno disponibili su nexostudios.it, con proiezioni distribuite in collaborazione tra Trafalgar Releasing e CJ 4DPLEX, e distribuzione locale affidata a Nexo Studios. La scheda tecnica conferma una produzione ibrida (65% concerto / 35% interviste), una durata di 120 minuti e formati di proiezione che spaziano dal 2D allo SCREENX, fino al 4DX e ULTRA 4DX, segno di un prodotto pensato per rendere l'esperienza concertistica più tridimensionale possibile.

L'ascesa internazionale degli ENHYPEN e la tappa Japan

Nati nel 2020 tramite il survival show I-Land, JUNGWON, HEESEUNG, JAY, JAKE, SUNGHOON, SUNOO e NI-KI hanno registrato una crescita lampo, raggiungendo lo status di million seller già nel primo anno ed entrando stabilmente nella Top 10 della Billboard 200 con cinque album in soli cinque anni. Nel 2023 il world tour FATE si chiude con un debutto in uno stadio statunitense; nel 2024 il secondo album in studio ROMANCE: UNTOLD debutta al #2 della Billboard 200, ottenendo anche il titolo di gruppo K-pop meglio classificato nella IFPI Global Album Chart.

Il 2025 rappresenta la consacrazione definitiva: debutto al Coachella in aprile, sesto mini album DESIRE: UNLEASH, e un world tour sold out tra Nord America ed Europa, culminato con un debutto storico al Tokyo Dome. La tappa giapponese del tour, protagonista della Summer Edition, è parte di questo asse strategico che ha reso il Giappone una seconda casa per la band e un tassello centrale del racconto cinematografico.

Il riconoscimento arriva anche dall'industria: primo grand prize ai MAMA Awards 2025 e vittoria nella categoria Fans' Choice of the Year. Nel gennaio 2026 esce il settimo mini album THE SIN: VANISH, definito un progetto che amplia lo storytelling del gruppo, rafforzando la loro identità come "rivoluzionari della nuova generazione" secondo la comunicazione ufficiale. Questo contesto alimenta il valore dell'evento cinematografico, che documenta non solo un concerto, ma un segmento significativo del percorso artistico della band.

Tra palchi gremiti, premi principali e fandom planetario, WALK THE LINE Summer Edition si inserisce come tassello di un fenomeno culturale ormai transnazionale, in cui il K-pop dialoga con il cinema, la tecnologia e la fan culture.