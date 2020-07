Endless: il nuovo trailer del film con Alexandra Shipp

Endless è il nuovo film con star Alexandra Shipp in arrivo negli Stati Uniti il 14 agosto e di cui online è stato condiviso un trailer inedito.

Endless è il nuovo film con star Alexandra Shipp e Nicholas Hamilton e online è stato condiviso il trailer in attesa del debutto previsto sul circuito di video on demand il 14 agosto.

Nel video si vedono i due giovani protagonisti innamorati e felici, situazione che cambia drasticamente a causa di un incidente d'auto.

I due ragazzi riescono però a rimanere in contatto nonostante la morte li abbia divisi.

Il teen drama Endless è stato diretto dal regista Scott Speer dopo i buoni risultati ottenuti da Il sole a mezzanotte.

Al centro della storia ci sono Riley (Alexandra Shipp) e Chris (Nicholas Hamilton), giovani e innamorati, che vengono separati da un tragico incidente d'auto. Mentre Riley combatte con i suoi sensi di colpa, Chris è bloccato in una specie limbo. Miracolosamente, i due trovano però un modo per connettersi.

In una storia d'amore che trascende la vita e la morte, sia Riley che Chris sono costretti a imparare la lezione più difficile di tutte: dirsi addio.

Nel cast ci sono anche Famke Janssen, star dei film dedicati agli X-Men, e DeRon Horton (Dear White People).