Endless Love anticipazioni 2 luglio: Nihan accetta la proposta di Emir, Kemal rimprovera Zeynep

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love, in onda martedì 2 luglio su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Nihan si trova di fronte ad una scelta. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 2 luglio di Endless Love: Un nuovo incarico per Nihan

Zeynep è stata sorpresa nella camera di Emir mentre l'uomo tornava a casa con sua moglie. Per giustificare la presenza della donna nella sua stanza, lui ha finto che la sorella di Kemal volesse recuperare la pistola del fratello. Zeynep ha usato la stessa scusa con Kemal, che da lontano ha osservato la scena. Grazie all'aiuto di Efsane, la donna gli ha consegnato l'arma, Kemal le ha chiesto di non intromettersi nella diatriba tra lui ed Emir.

Oder è angosciato per Nihan, non vuole vederla soffrire e pensa di proporre all'assemblea aziendale di realizzare un vecchio progetto per la costruzione di una scuola di belle arti nell'area della centrale termoelettrica. Così sua figlia avrà uno scopo nella vita e potrà riavvicinarsi a Kemal. Anche Emir cerca di coinvolgere sua moglie negli affari della Kozkuoglu Holding, dandole il compito di dirigere un'iniziativa benefica. Il fine di questo ente è la costruzione di una scuola nel terreno della centrale elettrica.

Kemal ha chiesto a sua sorella di stare attenta a Emir

La ragazza preferirebbe non accettare l'incarico perché sospetta che l'ex fidanzato sia coinvolto nel progetto. Tuttavia, quando suo marito le rivela che Kemal ha già rassegnato le dimissioni, si lascia persuadere e accetta il compito. Questa decisione è anche un modo per distrarsi dalle turbolente emozioni delle ultime settimane: dall'entusiasmo per una possibile fuga d'amore con l'uomo che ama, fino al ritorno a casa dopo il ricatto subito da suo marito.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Asu decide di allontanarsi definitivamente da Tufan.