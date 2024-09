Endless Love anticipazioni 19 settembre: Zeynep cade nella trappola di Kemal, Emir furioso si dirige da lui

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda giovedì 19 settembre alle 14:10 su Canale 5, in cui Emir cerca Nihan nella casa di Kemal senza successo. Kara Sevd, questo è il titolo originale della soap turca, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Endless Love: Nihan fugge prima dell'arrivo di suo marito

Zeynep cade nella trappola orchestrata da suo fratello per allontanare Emir da lei. Kemal, infatti, ha lasciato volutamente il suo cellulare a casa, con una serie di messaggi inviati da Zehir ma registrato in rubrica sotto il nome di Nihan. Convinta di aver scoperto qualcosa di compromettente, Zeynep non perde tempo e informa immediatamente il suo amante, dicendogli che sua moglie si trova a casa di Kemal, una verità che peggiora la situazione.

Emir, sospettoso e furioso, cerca Nihan in casa, ma non trovandola si dirige subito della sua nemesi. Nel frattempo, Zehir, appostato fuori dalla casa di Emir, avvisa Kemal che il suo nemico è in arrivo. In tutta fretta, l'uomo fa andar via Nihan, preparando il terreno per l'imminente scontro con Emir.

Kemal ha teso una trappola a sua sorella

Quando Emir arriva alla casa di Kemal, non trova traccia della moglie, il che non fa altro che aumentare la sua rabbia e frustrazione. Il piano di Kemal sembra aver funzionato, in quanto Emir è sempre più ossessionato dalla presenza di Nihan nella vita del suo rivale, ma la tensione tra i due uomini è ormai al limite.