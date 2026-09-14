Emmy Awards 2026: come guardare in diretta la cerimonia di premiazione in Italia

È arrivata la notte degli Emmy Awards 2026. La 78ª edizione dei premi più importanti della televisione americana si svolge al Peacock Theater di Los Angeles e arriva al termine di una stagione che ha visto affermarsi nuovi titoli accanto a serie ormai consolidate. Anche il pubblico italiano potrà seguire la cerimonia senza doversi affidare a metodi poco ortodossi.
Dove vedere gli Emmy Awards 2026 in Italia
La nuova edizione degli Emmy sarà trasmessa in Italia su Sky Atlantic e sarà disponibile anche in streaming su NOW, in esclusiva per il nostro Paese. La diretta prenderà il via nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 settembre dal Peacock Theater di Los Angeles.
Il pre-show che accompagnerà il pubblico verso il red carpet inizierà all'1:00 di notte, mentre la cerimonia di premiazione vera e propria partirà alle 2:00. L'appuntamento è quindi fissato alle prime ore di martedì 15 settembre per conoscere i vincitori delle principali categorie televisive.
A condurre la serata sarà Mariska Hargitay, volto storico di Law & Order: Unità Vittime Speciali, dove interpreta da anni la detective Olivia Benson. Sul palco sono attesi anche diversi ospiti e presentatori, tra cui Zendaya e Jon Hamm. La cerimonia prevede inoltre alcuni omaggi alla storia della televisione, con riferimenti a serie come Buffy l'ammazzavampiri e Charlie's Angels, oltre a un tributo a Dolly Parton.
Le serie favorite agli Emmy 2026
La sfida per il premio più importante, quello di miglior serie drammatica, vede in prima fila The Pitt. La serie con Noah Wyle arriva alla cerimonia dopo aver conquistato 25 nomination complessive e dopo la vittoria nella stessa categoria nell'edizione precedente.
Tra le comedy, invece, uno dei risultati più significativi è quello di Hacks. La quinta e ultima stagione ha portato alla serie 24 candidature, stabilendo un nuovo record per una comedy in una singola edizione degli Emmy.
Particolarmente forte anche il risultato di Widow's Bay, che ottiene 19 nomination, e di Pluribus, la nuova serie di Vince Gilligan, che ne raccoglie 18. Nella categoria dedicata alle miniserie o serie antologiche è invece Beef - Lo scontro a guidare il gruppo, con 16 candidature.
Le grandi escluse e le sorprese delle nomination
Non mancano però le sorprese. Stranger Things, nonostante il peso della sua ultima stagione, resta fuori dalle principali categorie dedicate al drama e agli interpreti, raccogliendo soltanto candidature tecniche.
Bilancio particolare anche per Euphoria: Zendaya e Colman Domingo sono in corsa, mentre altri nomi importanti del cast rimangono esclusi. Tra questi c'è Sydney Sweeney, che aveva ottenuto nomination nelle precedenti edizioni.
Tra le altre assenze che hanno attirato l'attenzione figurano Jeremy Allen White e diversi interpreti di The Bear, Selena Gomez per Only Murders in the Building, Jamie Bell per Half Man e Paul Anthony Kelly per Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette.
Fra le candidature meno scontate spicca invece quella di Your Friends and Neighbors nella categoria per la miglior serie drammatica.
Tutte le nomination
Di seguito l'elenco delle categorie più importanti e dei candidati alla 78ª edizione.
Miglior serie drammatica
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The Diplomat - Netflix
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The Gilded Age - HBO Max
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A Knight of the Seven Kingdoms - HBO Max
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Paradise - Hulu
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The Pitt - HBO Max
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Pluribus - Apple TV+
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Slow Horses - Apple TV+
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Your Friends and Neighbors - Apple TV+
Miglior serie comedy
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Abbott Elementary - ABC
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The Bear - FX
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Hacks - HBO Max
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Margo's Got Money Troubles - Apple TV+
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Nobody Wants This - Netflix
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Only Murders in the Building - Hulu
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Shrinking - Apple TV+
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Widow's Bay - Apple TV+
Miglior miniserie o serie antologica
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All Her Fault - Peacock
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The Beast in Me - Netflix
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Beef - Netflix
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DTF St. Louis - HBO Max
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Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette - FX
Miglior reality
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Dancing With the Stars
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RuPaul's Drag Race
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Survivor
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Top Chef
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The Traitors
Miglior varietà
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The Daily Show
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Jimmy Kimmel Live!
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Last Week Tonight with John Oliver
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The Late Show with Stephen Colbert
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Saturday Night Live
Miglior attore protagonista in una serie drammatica
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Sterling K. Brown - Paradise
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Gary Oldman - Slow Horses
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Mark Ruffalo - Task
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Rufus Sewell - The Diplomat
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Noah Wyle - The Pitt
Miglior attrice protagonista in una serie drammatica
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Carrie Coon - The Gilded Age
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Chase Infiniti - The Testaments
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Keri Russell - The Diplomat
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Rhea Seehorn - Pluribus
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Zendaya - Euphoria
Miglior attore protagonista in una serie comedy
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Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man
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Steve Carell - Rooster
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Matthew Rhys - Widow's Bay
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Jason Segel - Shrinking
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Martin Short - Only Murders in the Building
Miglior attrice protagonista in una serie comedy
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Quinta Brunson - Abbott Elementary
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Ayo Edebiri - The Bear
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Elle Fanning - Margo's Got Money Troubles
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Lisa Kudrow - The Comeback
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Jean Smart - Hacks
Miglior attore protagonista in una miniserie o serie antologica
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Riz Ahmed - Bait
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Jason Bateman - Black Rabbit
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Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story
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Oscar Isaac - Beef
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Matthew Rhys - The Beast in Me
Miglior attrice protagonista in una miniserie o serie antologica
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Claire Danes - The Beast in Me
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Sally Field - Remarkably Bright Creatures
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Carey Mulligan - Beef
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Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
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Sarah Snook - All Her Fault
Miglior attore non protagonista in una serie drammatica
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Patrick Ball - The Pitt
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Billy Crudup - The Morning Show
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Shawn Hatosy - The Pitt
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Gerran Howell - The Pitt
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Jack Lowden - Slow Horses
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Tom Pelphrey - Task
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Carlos-Manuel Vesga - Pluribus
Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica
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Taylor Dearden - The Pitt
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Fiona Dourif - The Pitt
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Allison Janney - The Diplomat
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Katherine LaNasa - The Pitt
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Sepideh Moafi - The Pitt
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Julianne Nicholson - Paradise
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Karolina Wydra - Pluribus
Miglior attore non protagonista in una serie comedy
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Colman Domingo - The Four Seasons
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Paul W. Downs - Hacks
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Harrison Ford - Shrinking
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Nick Offerman - Margo's Got Money Troubles
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Stephen Root - Widow's Bay
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Michael Urie - Shrinking
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Tyler James Williams - Abbott Elementary
Miglior attrice non protagonista in una serie comedy
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Dale Dickey - Widow's Bay
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Hannah Einbinder - Hacks
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Janelle James - Abbott Elementary
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Kate O'Flynn - Widow's Bay
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Michelle Pfeiffer - Margo's Got Money Troubles
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Megan Stalter - Hacks
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Jessica Williams - Shrinking
Miglior attore non protagonista in una miniserie o serie antologica
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Jason Bateman - DTF St. Louis
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Richard Gadd - Half Man
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David Harbour - DTF St. Louis
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Richard Jenkins - DTF St. Louis
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Charles Melton - Beef
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Nick Offerman - Death by Lightning
Miglior attrice non protagonista in una miniserie o serie antologica
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Linda Cardellini - DTF St. Louis
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Dakota Fanning - All Her Fault
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Laurie Metcalf - Monster: The Ed Gein Story
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Joy Sunday - DTF St. Louis
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Youn Yuh-jung - Beef
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Constance Zimmer - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette