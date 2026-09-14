Emmy Awards 2026: come guardare in diretta la cerimonia di premiazione in Italia

È arrivata la notte degli Emmy Awards 2026. La 78ª edizione dei premi più importanti della televisione americana si svolge al Peacock Theater di Los Angeles e arriva al termine di una stagione che ha visto affermarsi nuovi titoli accanto a serie ormai consolidate. Anche il pubblico italiano potrà seguire la cerimonia senza doversi affidare a metodi poco ortodossi.

Dove vedere gli Emmy Awards 2026 in Italia

La nuova edizione degli Emmy sarà trasmessa in Italia su Sky Atlantic e sarà disponibile anche in streaming su NOW, in esclusiva per il nostro Paese. La diretta prenderà il via nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 settembre dal Peacock Theater di Los Angeles.

Il pre-show che accompagnerà il pubblico verso il red carpet inizierà all'1:00 di notte, mentre la cerimonia di premiazione vera e propria partirà alle 2:00. L'appuntamento è quindi fissato alle prime ore di martedì 15 settembre per conoscere i vincitori delle principali categorie televisive.

A condurre la serata sarà Mariska Hargitay, volto storico di Law & Order: Unità Vittime Speciali, dove interpreta da anni la detective Olivia Benson. Sul palco sono attesi anche diversi ospiti e presentatori, tra cui Zendaya e Jon Hamm. La cerimonia prevede inoltre alcuni omaggi alla storia della televisione, con riferimenti a serie come Buffy l'ammazzavampiri e Charlie's Angels, oltre a un tributo a Dolly Parton.

Le serie favorite agli Emmy 2026

The Pitt: Noah Wyle nel ruolo di Michael Robinavitch

La sfida per il premio più importante, quello di miglior serie drammatica, vede in prima fila The Pitt. La serie con Noah Wyle arriva alla cerimonia dopo aver conquistato 25 nomination complessive e dopo la vittoria nella stessa categoria nell'edizione precedente.

Tra le comedy, invece, uno dei risultati più significativi è quello di Hacks. La quinta e ultima stagione ha portato alla serie 24 candidature, stabilendo un nuovo record per una comedy in una singola edizione degli Emmy.

Particolarmente forte anche il risultato di Widow's Bay, che ottiene 19 nomination, e di Pluribus, la nuova serie di Vince Gilligan, che ne raccoglie 18. Nella categoria dedicata alle miniserie o serie antologiche è invece Beef - Lo scontro a guidare il gruppo, con 16 candidature.

Le grandi escluse e le sorprese delle nomination

Stranger Things 5: un'immagine dei protagonisti

Non mancano però le sorprese. Stranger Things, nonostante il peso della sua ultima stagione, resta fuori dalle principali categorie dedicate al drama e agli interpreti, raccogliendo soltanto candidature tecniche.

Bilancio particolare anche per Euphoria: Zendaya e Colman Domingo sono in corsa, mentre altri nomi importanti del cast rimangono esclusi. Tra questi c'è Sydney Sweeney, che aveva ottenuto nomination nelle precedenti edizioni.

Tra le altre assenze che hanno attirato l'attenzione figurano Jeremy Allen White e diversi interpreti di The Bear, Selena Gomez per Only Murders in the Building, Jamie Bell per Half Man e Paul Anthony Kelly per Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette.

Fra le candidature meno scontate spicca invece quella di Your Friends and Neighbors nella categoria per la miglior serie drammatica.

Tutte le nomination

Di seguito l'elenco delle categorie più importanti e dei candidati alla 78ª edizione.

Miglior serie drammatica

The Diplomat - Netflix

The Gilded Age - HBO Max

A Knight of the Seven Kingdoms - HBO Max

Paradise - Hulu

The Pitt - HBO Max

Pluribus - Apple TV+

Slow Horses - Apple TV+

Your Friends and Neighbors - Apple TV+

Miglior serie comedy

Abbott Elementary - ABC

The Bear - FX

Hacks - HBO Max

Margo's Got Money Troubles - Apple TV+

Nobody Wants This - Netflix

Only Murders in the Building - Hulu

Shrinking - Apple TV+

Widow's Bay - Apple TV+

Miglior miniserie o serie antologica

All Her Fault - Peacock

The Beast in Me - Netflix

Beef - Netflix

DTF St. Louis - HBO Max

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette - FX

Miglior reality

Dancing With the Stars

RuPaul's Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors

Miglior varietà

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Saturday Night Live

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Sterling K. Brown - Paradise

Gary Oldman - Slow Horses

Mark Ruffalo - Task

Rufus Sewell - The Diplomat

Noah Wyle - The Pitt

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Carrie Coon - The Gilded Age

Chase Infiniti - The Testaments

Keri Russell - The Diplomat

Rhea Seehorn - Pluribus

Zendaya - Euphoria

Miglior attore protagonista in una serie comedy

Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man

Steve Carell - Rooster

Matthew Rhys - Widow's Bay

Jason Segel - Shrinking

Martin Short - Only Murders in the Building

Miglior attrice protagonista in una serie comedy

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Ayo Edebiri - The Bear

Elle Fanning - Margo's Got Money Troubles

Lisa Kudrow - The Comeback

Jean Smart - Hacks

Miglior attore protagonista in una miniserie o serie antologica

Riz Ahmed - Bait

Jason Bateman - Black Rabbit

Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac - Beef

Matthew Rhys - The Beast in Me

Miglior attrice protagonista in una miniserie o serie antologica

Claire Danes - The Beast in Me

Sally Field - Remarkably Bright Creatures

Carey Mulligan - Beef

Sarah Pidgeon - Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Sarah Snook - All Her Fault

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Patrick Ball - The Pitt

Billy Crudup - The Morning Show

Shawn Hatosy - The Pitt

Gerran Howell - The Pitt

Jack Lowden - Slow Horses

Tom Pelphrey - Task

Carlos-Manuel Vesga - Pluribus

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Taylor Dearden - The Pitt

Fiona Dourif - The Pitt

Allison Janney - The Diplomat

Katherine LaNasa - The Pitt

Sepideh Moafi - The Pitt

Julianne Nicholson - Paradise

Karolina Wydra - Pluribus

Miglior attore non protagonista in una serie comedy

Colman Domingo - The Four Seasons

Paul W. Downs - Hacks

Harrison Ford - Shrinking

Nick Offerman - Margo's Got Money Troubles

Stephen Root - Widow's Bay

Michael Urie - Shrinking

Tyler James Williams - Abbott Elementary

Miglior attrice non protagonista in una serie comedy

Dale Dickey - Widow's Bay

Hannah Einbinder - Hacks

Janelle James - Abbott Elementary

Kate O'Flynn - Widow's Bay

Michelle Pfeiffer - Margo's Got Money Troubles

Megan Stalter - Hacks

Jessica Williams - Shrinking

Miglior attore non protagonista in una miniserie o serie antologica

Jason Bateman - DTF St. Louis

Richard Gadd - Half Man

David Harbour - DTF St. Louis

Richard Jenkins - DTF St. Louis

Charles Melton - Beef

Nick Offerman - Death by Lightning

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o serie antologica