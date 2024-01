Emmy Awards 2023: I look più belli sul red carpet

Ecco i look più belli sfoggiati sul red carpet degli Emmy Awards di quest'anno. Da star italiane come Simona Tabasco fino a quelle di respiro internazionali come Selena Gomez e Jessica Chastain.

Ecco alcuni dei look più belli sfoggiati sul red carpet della 75esima edizione degli Emmy Awards. Ricordiamo che la cerimonia in realtà si riferisce all'anno 2023 ma è stata posticipata a causa di ritardi dovuti allo sciopero ad Hollywood. I trionfatori della notte degli Emmy sono stati Succession, The Bear e Lo scontro che hanno accumulato il maggior numero di trofei. Al solito, il red carpet degli Oscar della televisione, tenutosi presso il Peacock Theatre di Los Angeles, pullulava di star dagli outfit più vari. Dalle star italiane come Simona Tabasco, fino a quelle di fama internazionale come Jessica Chastain e Selena Gomez, ecco alcuni dei look più celebri del red carpet degli Emmy Awards di quest'anno.

Ayo Edebiri, che si è portata a casa il premio di miglior attrice non protagonista in una serie commedia per The Bear, veste Louis Vuitton.

Selena Gomez di Only Murders in the Building, in Oscar de la Renta.

Selena Gomez attends the 75th Primetime Emmy Awards. pic.twitter.com/LYeyo7Ut0D — 21 (@21metgala) January 16, 2024

Jeremy Allen White, vincitore del premio miglior attore protagonista di una serie comedy, veste Giorgio Armani.

Sarah Snook di Succession veste Vivienne Westwood e si porta a casa il premio di Miglior attrice protagonista in una serie drammatica.

Jenna Ortega di Mercoledì veste Dior e per la prima volta abbandona il nero.

Jessica Chastain in Gucci verde fluo.

FIRST EMMY NOMINEE JESSICA CHASTAIN AT #Emmys RED CARPET! pic.twitter.com/PJ9elGMjz1 — allie (@tinychastain) January 16, 2024

Simona Tabasco di The White Lotus indossa un abito super floreale firmato Marni.

desde que vi el desfile de Marni quería verlo en una red carpet y Simona Tabasco lo hizo realidad en los #Emmys2024 https://t.co/qM2YE5mvYD pic.twitter.com/i6a9THYzXv — Celeste (@aycelestte) January 16, 2024

Aubrey Plaza di The White Lotus sfoggia il look più originale sul tappeto, firmato Jonathan Anderson.

AUBREY PLAZA on the red carpet #Emmys pic.twitter.com/oNCUlHDUAn — White Lotus (@WhiteLotusource) January 16, 2024

Monica Bellucci accompagna Tim Burton e sceglie uno stile maschietto in Saint Laurent.

Sabrina Impacciatore di The White Lotus si affida al brand The Attico e al total black.

sabrina impacciatore my favorite gay white lotus manager #emmys pic.twitter.com/rKkFwPESPT — Cris ✨ (@lionesspike) January 16, 2024

Mentre Suki Waterhouse ha scelto di sfoggiare il pancione in un abito rosso Valentino.

Suki Waterhouse attends the 75th Primetime Emmy Awards. pic.twitter.com/GC3mdZ1viC — 21 (@21metgala) January 16, 2024

Infine Pedro Pascal continua ad abbinare la fasciatura al braccio con stile dopo i Golden Globe. Veste in total black Valentino.