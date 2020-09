Emmy Awards 2020, in memoriam: il tributo a Chadwick Boseman, Naya Rivera e altre star

Durante la cerimonia degli Emmy Awards 2020 si è tenuto anche un commovente tributo in memoriam per Chadwick Boseman, Naya Rivera e altri artisti.

Per quanto inusuale sia stata la cerimonia degli Emmy Awards 2020, non è mancato il momento in memoriam dedicato a Chadwick Boseman, Naya Rivera, Diana rigg e tanti altri artisti che ci hanno lasciati quest'anno.

Con una commovente performance di Nothing Compares 2 U da parte di H.E.R., apertasi con un omaggio a Regis Philbin, storico conduttore televisivo, e conclusasi con un saluto a Chadwick Boseman, l'interprete di Black panther, venuto tragicamente a mancare lo scorso 28 agosto, si è onorata la memoria di coloro che hanno contribuito all'industria dello spettacolo e dell'intrattenimento, ma non solo.

Subito prima del tributo, infatti, il presentatore dello show Jimmy Kimmel ha voluto ricordare anche il giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, morta lo scorso venerdì, con queste parole: "Venerdì è venuta a mancare una grande Americana. Ruth Bader Ginsburg era una donna piena di compassione e un'instancabile campionessa di giustizia ed eguaglianza, che disse che la sua eredità sarebbe stata rendere migliore la sua vita per le persone meno fortunate di lei. E mi sembrano delle parole davvero belle da tenere a mente".