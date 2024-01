Emmy 2024, Kieran Culkin, parole d'elogio per la madre: 'Mi ha dato un'infanzia fantastica'

Negli ultimi anni Kieran Culkin ha ricevuto parecchi consensi per la sua performance nella serie Succession, nel ruolo di Roman Roy, uno dei figli del patriarca Logan (Brian Cox). Pochi giorni fa si è aggiudicato il premio Emmy quale miglior attore in una serie drammatica. Nel backstage dell'evento, Culkin ha ringraziato la madre Patricia Bentrup, non risparmiando critiche al padre.

Sul palco ha dichiarato:"La ringrazio per avermi dato la vita e la mia infanzia, che è stata fantastica. Quindi, grazie per questo". Dietro le quinte, l'attore si è aperto maggiormente sulla propria famiglia e sua mamma in particolare:"È davvero una donna meravigliosa che ha cresciuto sette figli in un monolocale, da sola".

Così come in passato, Culkin ha criticato il padre, Kit Culkin:"C'era un uomo ma non faceva nulla". In passato lo definì 'non una brava persona'.

La storia dei fratelli Culkin

La famiglia Culkin è diventata famosa nel mondo grazie al successo di Macaulay Culkin, fratello maggiore di Kieran, e piccolo protagonista negli anni '90 dei due film Mamma, ho perso l'aereo e Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, nei quali recitò anche Kieran nei panni del cugino Fuller. I fratelli Culkin sono Macaulay, Kieran, Rory, Dakota, Shane, Quinn e Christian.

Succession 3: Kieran Culkin in una scena della serie

Nel 2009, Dakota Culkin morì a soli 29 anni, investita da un'auto mentre stava passeggiando:"Quello è il peggior episodio che sia mai successo, e non c'è modo di addolcirlo" ha dichiarato in un'intervista passata Kieran Culkin.