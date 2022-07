Emmy 2022: Chadwick Boseman ottiene una nomination postuma per What If...?

Tra le nomination agli Emmy 2022 c'è anche quella assegnata a Chadwick Boseman per il lavoro compiuto come doppiatore in What If...?

Chadwick Boseman ha ottenuto la sua prima candidatura ai prestigiosi premi televisivi assegnati dall'Academy in occasione degli Emmy 2022, grazie al suo lavoro come doppiatore nella serie animata What If...?.

L'indimenticabile interprete di Black Panther potrebbe quindi ottenere una vittoria postuma, essendo morto a soli 43 anni nell'agosto 2020 dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Tra le nomination degli Emmy 2022, nella categoria Miglior Voice Over, c'è infatti anche il nome di Chadwick Boseman grazie alla sua interpretazione nell'episodio di What If... T'Challa Became a Star-Lord?.

Gli altri candidati nella categoria sono F. Murray Abraham per la sua performance in Moon Knight, Julie Andrews che è Lady Whistledown in Bridgerton, Maya Rudolph per Big Mouth, Stanley Tucci per Central Park, Jeffrey Wright, anche in questo caso per What If...?, e Jessica Walter, a cui è stata assegnata una nomination postuma per Archer.

Boseman era entrato anche nella lista dei candidati agli Oscar grazie alla sua interpretazione in Ma Rainey's Black Bottom in occasione dell'edizione 2021.

L'interpretazione di Chadwick Boseman nella serie animata dei Marvel Studios realizzata per Disney+ aveva immediatamente conquistato i critici e i fan, che hanno apprezzato la versione alternativa di T'Challa proposta sugli schermi.