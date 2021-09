Emmy 2021: il teaser di Disney+ annuncia che "è solo l'inizio"

Il teaser realizzato per la cerimonia di premiazione degli Emmy 2021 da Disney+ regala molte scene tratte da serie come The Mandalorian e WandaVision.

Disney+ ha condiviso un teaser dedicato ai titoli in corsa per conquistare un Emmy e nel video si possono vedere scene tratte da show come The Mandalorian e The Falcon and the Winter Soldier, e dal musical Hamilton.

Il video sottolinea le caratteristiche che rendono unici i progetti destinati alla piattaforma di streaming sottolineando che è solo l'inizio.

Stanotte verranno assegnati i prestigiosi Emmy e tra i possibili protagonisti della serata ci sono anche The Mandalorian, che ha conquistato 24 nomination, WandaVision che potrebbe ottenere dei premi con i protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany, mentre The Falcon and the Winter Soldier ha ottenuto, un po' a sorpresa, una potenziale vittoria con Don Cheadle nella categoria Miglior Attore Guest Star in una Serie Drammatica.

Disney+ è la piattaforma di streaming ed emittente con il maggior numero di nomination in questa edizione degli Emmy e sarà interessante scoprire chi saranno i protagonisti della serata che premia i progetti destinati al piccolo schermo in un'annata ricca di titoli e interpretazioni di alto livello.