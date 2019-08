Emma Watson e Time's Up UK creano una helpline per le vittime di molestie

Emma Watson ha collaborato con Time's Up UK per fondare una helpline destinata a chi è vittima di molestie sessuali sul posto di lavoro.

Il servizio, sostenuto dalle donazioni ricevute, offrirà nel Regno Unito assistenza legale a chi ne ha bisogno.

La linea telefonica potrà contare sul lavoro dell'associazione benefica Rights of Women i cui volontari offriranno le prime indicazioni a chi ne ha bisogno. Emma Watson ha dichiarato: "Capire quali sono i tuoi diritti, come puoi esercitarli e le scelte che si hanno a disposizione se si devono affrontare delle molestie è una parte vitale del creare un posto di lavoro sicuro per tutti e questa linea di aiuto sarà un enorme passo in avanti per assicurare che tutte le donne siano sostenute, ovunque lavorino".

Deeba Syed, responsabile legale dell'organizzazione Rights of Women che è coinvolta nel progetto, ha aggiunto: "Lo scopo di questa linea è di dare potere alle donne in modo che possano esercitare i propri diritti legali sul posto di lavoro. Consigliando le donne per quanto riguarda le loro opzioni legali e aumentando la loro comprensione della legge sulla parità dei diritti e sulla discriminazione, saremo in grado di aiutarle a compiere delle scelte informate sulle prossime fasi della situazione, tra cui come affrontare con sicurezza il sistema legale".

Emma Watson, prossimamente nel cast di Little Women, da tempo è attiva per sostenere i diritti delle donne e gestisce anche il club del libro femminista Our Shared Shelf, oltre ad aver fatto più volte visita a molte nazioni per sostenere delle organizzazioni che hanno lo scopo di educare le giovani donne.

