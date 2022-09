Emma Watson: una sosia dell'attrice fa impazzire TikTok

Una sosia di Emma Watson si è trasformata in Hermione Granger in un video su TikTok. L'utente @kariellex ha ricreato il look del personaggio di Harry Potter in occasione del suo compleanno; dopo aver mostrato il suo aspetto prima del cosplay, il video passa a mostrare la ragazza nel costume completo, con indosso l'uniforme tipica di Hogwarts.

Come mostra ScreenRant, tutto, dai capelli di Hermione, ai vestiti alle espressioni facciali sono ricreate con un'accuratezza impressionante. Nonostante il franchise si sia concluso con l'ottavo film nel 2011, il personaggio di Harry Potter rimane uno dei ruoli interpretati da Emma Watson più amati dal pubblico.

Emma Watson è Hermione Granger

Il mondo di Harry Potter continua, infatti, non solo a vivere, ma a prolificare grazie a un ricco merchandise, parchi a tema e il nuovo videogioco Hogwarts Legacy. Non è quindi una sorpresa che TikTok sia completamente impazzito per il video della cosplayer, rendendolo virale in breve tempo e facendogli fare il giro del globo.

Anche se rimane un sogno per tutti i fan, difficilmente vedremo di nuovo Emma Watson nei panni di Hermione. Per ora dobbiamo accontentarci di trovare nuovi modi per onorare il franchise e i suoi personaggi, che hanno giocato un ruolo cruciale nell'infanzia di milioni di persone.