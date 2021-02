Emma Watson si prende una pausa dalla recitazione?

Emma Watson sembra aver deciso di concedersi uan pausa dal lavoro, abbandonando per il momento la recitazione, per concentrarsi maggiormente sulla sua vita privata e trascorrere più tempo insieme al suo nuovo fidanzato.

L'indiscrezione, nonostante non sia stata confermata, sarebbe stata rivelata dall'agente dell'attrice.

Emma Watson in The Circle

La star di Harry Potter e La Bella e la Bestia sta frequentando il giovane imprenditore Leo Robinton da quasi due anni e la coppia, fino al mese di gennaio, avrebbe vissuto a Ibiza mantenendo le distanze dai riflettori e dall'attenzione dei fan e dei mezzi di comunicazione. Emma Watson è ora a Los Angeles, città dove lavora il suo compagno, ma non sembra intenzionata a tornare su un set cinematografico o televisivo. Il suo agente avrebbe descritto la carriera dell'attrice come "in sospeso" e ha sottolineato che la sua cliente non sta accettando nuovi impegni di lavoro.

Dopo il successo di Piccole donne, il film diretto da Greta Gerwig di cui è stata una delle protagoniste, non sono trapelate notizie riguardanti possibili progetti con star Emma Watson, situazione che sembra quindi confermare le notizie degli ultimi giorni in cui si parla di questa pausa dal lavoro.