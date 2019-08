Emma Watson, una sexy Wonder Woman al compleanno di J.K. Rowling

Emma Watson in occasione dei festeggiamenti per il compleanno di J.K.Rowling, ha deciso di osare con un costume da supereroina molto sexy. Insomma, da Hermione a Wonder Woman è un attimo e lo dimostra la foto condivisa sui social.

A testimonianza dell'evento. una fantastica foto pubblicata proprio dalla giovane attrice, in cui augura il meglio alla sua amica J.K.Rowling, creatrice dell'universo magico di Harry Potter: "Sexy e spaventosa! Hai spaccato qui. Tanto amore a te J.K. Rowling. Buon compleanno!!! Punti extra a Evy Lynch per essere la gattina più perfetta"

Con Emma Watson e la festeggiata, posa anche Evanna Lynch, l'attrice che ha interpretato Luna Lovegood di Corvonero nella famosa saga, con la quale Emma ha mantenuto ottimi rapporti di amicizia dopo aver lavorato insieme per tanti anni.

Emma Watson aveva solo 9 anni quando venne scritturata per la parte di Hermione Granger, ruolo che l'ha portata alla fama, insieme a insieme a Daniel Radcliffe nel ruolo di Harry Potter e a Rupert Grint nelle vesti di Ron Weasely.

Una saga che le ha sicuramente cambiato la vita e le ha permesso di arrivare ad ottenere ruoli importanti, dopo gli 8 film girati nel mondo magico. Infatti, ricordiamo che Emma è stata Belle nel live-action La Bella e la Bestia e, ben presto, la vedremo nell'attesissimo Piccole donne, nuovo film di Greta Gerwig che la vedrà al fianco di Florence Pugh, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Laura Dern e Saoirse Ronan.