Emma Watson: "Durante il lockdown ho imparato a fare la regista" (FOTO)

Emma Watson, contrariamente a quanto affermavano alcune voci emerse all'inizio di quest'anno, non ha deciso di abbandonare il mondo del cinema: l'attrice, al contrario, ha rivelato di aver affinato le sue abilità di regista durante la pandemia, come si può vedere dalla foto che la star britannica ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Dopo che il franchise di Harry Potter le ha donato la fama, Emma ha recitato in film come La bella e la bestia e Bling Ring mentre contemporaneamente ha utilizzato i social media per sostenere cause come l'uguaglianza, i diritti delle donne e la giustizia ambientale.

L'ultimo ruolo sullo schermo della Watson è arrivato alla fine del 2019, quando ha interpretato la sorella maggiore di March nell'acclamato adattamento di Piccole Donne. La sua successiva assenza dai principali eventi di Hollywood ha spinto i fan a credere che la star avesse deciso di smettere di recitare.

A maggio di quest'anno Emma Watson ha smentito quelle voci e adesso ha rivelato di aver affinato una nuova abilità negli ultimi due anni: "Stare dietro la macchina da presa e imparare come funziona è la cosa più potente che ho appreso durante il lockdown. Da ragazza, ho sempre pensato che la cosa più affascinante ed eccitante fosse diventare la 'musa' di qualcuno; e ovviamente, come donne, siamo fonte di ispirazione... ma wow! È tutta un'altra cosa essere in grado di raccontare la propria storia quella delle altre persone."