Emma Stone: quando sua mamma incontrò Angelina Jolie e Brad Pitt e la mise in imbarazzo

Emma Stone ha ricordato la serata di premiazione dei Golden Globe 2011 durante la quale sua mamma la mise in imbarazzo di fronte ad Angelina Jolie e Brad Pitt. In quell'occasione Emma era nominata per il film Easy Girls.

Brad Pitt e Angelina Jolie in una sequenza di Mr. and Mrs. Smith

Puoi anche chiamarti Emma Stone, avere 32 anni ed essere stata nominata già tre volte all'Oscar, con tanto di vittoria nel 2017 come miglior interprete protagonista, ma anche tu, almeno una volta nella vita, verrai messa in imbarazzo da tua madre. Ospite lunedì sera al The Tonight Show, l'attrice di La La Land ha raccontato a Jimmy Fallon di quando lei e sua madre sono state sedute accanto ad Angelina Jolie e Brad Pitt ai Golden Globe del 2011. Stone era presente perché nominata come miglior attrice in una commedia o musical per il suo ruolo nel film Easy Girl, mentre Jolie concorreva nella medesima categoria per la sua interpretazione in The Tourist. Alla fine, il riconoscimento è stato assegnato ad Annette Bening per I ragazzi stanno bene, ma la serata ha comunque regalato tanti momenti indimenticabili ad Emma Stone, tra cui quello che ha visto coinvolta sua madre.

Stone ha infatti ricordato: "Sono andata lì al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills con mia madre. Era la prima volta che andavo ai Golden Globe. È stato molto, molto, molto eccitante, quindi ho portato mia madre con me. Ci siamo sedute accanto ad Angelina Jolie e Brad Pitt e pensavamo 'Caspita, di tutte le persone a cui sedersi accanto, proprio loro!'. Poi mia madre non beve mai ma quella sera ha bevuto champagne, il che probabilmente non era l'idea migliore, ma si stava divertendo davvero tanto".

L'atmosfera da sogno e gli effetti dell'alcol hanno quindi fatto sì che la mamma dell'attrice si lasciasse andare e trovasse il coraggio di rivolgere parola ai Brangelina. "Mia madre ha iniziato a chiedere ad Angelina Jolie cose tipo 'Hai figli?', ed io le dissi 'Devi essere fuori di testa!' perché in realtà lo sapeva perfettamente ma stava facendo conversazione. 'Quanti anni hanno? Quali sono i loro nomi?' ma, davvero, lei sapeva tutto! Loro però sono stati davvero gentili. Ci siamo divertiti molto. È stata una serata molto divertente", ha quindi concluso Stone.