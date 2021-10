Emma Stone produrrà una nuova serie tv di HBO Max, A Flicker in the Dark

l'attrice Premio Oscar Emma Stone sarà tra i produttori di una nuova serie tv targata HBO Max intitolata A Flicker in the Dark.

Emma Stone e la sua casa di produzione Fruit Tree saranno tra i produttori di A Flicker in the Dark, una nuova serie tv in sviluppo per HBO Max, la piattaforma streaming di WarnerMedia.

Crudelia: Emma Stone in un intenso primo piano

Come riporta Variety, l'attrice tre volte nominata agli Oscar e vincitrice di Academy Award - come miglior Attrice Protagonista per il film del 2017 di Damien Chazelle, La La Land - e il marito Dave McCary hanno scelto il loro prossimo progetto lavorativo.

Si tratta di un adattamento televisivo di A Flicker in the Dark, il romanzo thriller di Stacy Willingham che debutterà sul mercato nel 2022, a cui lavoreranno assieme alla A24.

"Quando Chloe Davis aveva dodici anni, sei adolescenti scomparirono nella sua piccola città natale della Louisiana. Una volta arrivata la fine dell'estate, il padre di Chloe confessò di essere il colpevole del crimine, e fu incarcerato a vita, lasciando Chloe e il resto della famiglia a fare i conti con questa verità e cercare di superarla" si legge nella sinossi ufficiale del libro "Ora, a distanza di venti anni, Chloe è una psicologa a Baton Rouge, e si sta preparando per il suo matrimonio. E mentre ha finalmente una fragile presa su quella felicità che ha lavorato a lungo per ottenere, a volte le sembra che la sua vita sia fuori controllo quasi quanto quella dei suoi pazienti adolescenti. E quando una giovane ragazza del luogo scomparirà nel nulla, e poi un'altra ancora, quella terrificante estate tornerà a riproporsi. È lei ad essere paranoica, o ci sono davvero dei paralleli con quanto successo all'epoca, e per la seconda volta nella sua vita si troverà a smascherare un assassino?".

La sceneggiatura della serie è stata affidata a Morgan Gould.