Emma Stone incinta, le nuove foto confermano che l'attrice sta per diventare madre

Emma Stone sta per diventare madre: le nuove foto che la ritraggono a Los Angeles la mostrano infatti con il pancione mentre fa una passeggiata in compagnia.

L'attrice premio Oscar non ha mai confermato ufficialmente la lieta notizia, tuttavia gli scatti realizzati dai paparazzi, come accaduto con alcune immagini apparse a ottobre, non lasciano alcun dubbio.

La star si è fidanzata con Dave McCary nel mese di dicembre 2019 e in alcune apparizioni virtuali durante il lockdown Emma Stone è apparsa in video indossando un anello che dovrebbe essere la sua fede.

In estate alcuni scatti che la ritraevano accanto all'autore di Saturday Night Live sembravano aver confermato le nozze e hanno alimentato le prime indiscrezioni su una gravidanza, poi apparsa evidente a ottobre. La designer di gioielli Tova Malibu aveva inoltre scritto su Instagram che aveva visto la coppia camminare accanto a lei e di aver notato il dettaglio relativo al lieto evento all'inizio di settembre.

Emma Stone ha incontrato Dave nel 2016 e hanno iniziato a essere una coppia nel 2017.

Prossimamente l'attrice reciterà in una comedy ideata dai fratelli Safdie e, secondo alcune indiscrezioni non ancora confermate, anche nel terzo capitolo delle avventure cinematografiche di Spider-Man con star Tom Holland che darà spazio al multiverso.