Emma Stone e il marito Dave McCary produttori di I Saw the TV Glow

Il film I Saw the TV Glow potrà contare sulla presenza nel team dei produttori di Emma Stone e suo marito Dave McCary.

Emma Stone e suo marito Dave McCary saranno coinvolti come produttori del film I Saw the TV Glow, un nuovo progetto che li vedrà impegnati dietro le quinte con la loro casa di produzione Fruit Tree.

Il lungometraggio sarà realizzato in collaborazione con A24 con cui l'attrice premio Oscar ha già collaborato in occasione di When You Finish Saving the World, il debutto alla regia di Jesse Eisenberg.

Il film I Saw the TV Glow sarà scritto e diretto da Jane Schoenbrun e avrà al centro due teenager emarginati che stringono amicizia grazie alla passione, che possiedono entrambi, per uno show televisivo molto pauroso. I confini tra finzione e realtà iniziano però a confondersi dopo la misteriosa cancellazione della serie.

Emma Stone e Dave McCary si occupano della casa di produzione Fruit Tree in collaborazione con Ali Herting e il lungometraggio sarà sostenuto economicamente e distribuito grazie ad A24.

Le due realtà nel campo cinematografico hanno già collaborato con When You Finish Saving the World, con star Julianne Moore e Finn Wolfhard. In campo televisivo, invece, la collaborazione è proseguita con l'adattamento di A Flicker in the Dark, scritto da Stacy Willingham, e con The Curse che verrà realizzato per Showtime e vedrà Emma Stone protagonista accanto a Nathan Fielder e Benny Safdie.

Schoenbrun ha debuttato alla regia con We're All Going to the World's Fair, presentato al Sundance Film Festival, che verrà prossimamente distribuito da Winshall.