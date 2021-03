Sebbene non sia ancora stato annunciato pubblicamente Emma Stone e Dave McCary hanno dato alla luce il loro primo figlio secondo TMZ.

Secondo quanto riferito da una fonte anonima l'attrice premio Oscar Emma Stone ha dato alla luce il suo primo figlio. All'inizio di quest'anno è stato rivelato che la star di Amazing Spider-Man e il marito Dave McCary stavano aspettando il loro primissimo bambino e, sebbene né la Stone né McCary lo abbiano annunciato pubblicamente, TMZ riferisce che il bambino è effettivamente nato.

Secondo l'articolo la Stone ha dato alla luce il suo primo figlio il 13 marzo presso un'ospedale di Los Angeles. Non si sa ancora se sia maschio o femmina visto che per la coppia la nascita del bambino è chiaramente una questione privata che riguarda esclusivamente amici e parenti.

"Sembra molto felice e molto entusiasta di diventare madre, sorride e si emoziona costantemente. Ha un bell'aspetto, un aspetto sano, è davvero raggiante ", ha detto una fonte a US Weekly nel gennaio di quest'anno. "Ultimamente passa molto tempo con gli amici, lavora e fa esercizio fisico quotidianamente."

La Stone e McCary si sono incontrati nel 2016 quando l'attrice ha condotto un episodio del Saturday Night Live. McCary, scrittore e regista, stava dirigendo uno degli sketch pre-registrati in cui la Stone avrebbe dovuto recitare. La coppia si è frequentata in segreto per un po' fino a quando, nel dicembre del 2019, McCary ha condiviso una foto su Instagram annunciando il loro fidanzamento.

Secondo TMZ la Stone e McCary si sono sposati in una cerimonia segreta lo scorso autunno, anche se la data esatta non è nota. La coppia ovviamente apprezza la loro privacy e ama tenere le notizie importanti sulla loro famiglia fuori dagli occhi del grande pubblico. Considerando quanto sia diventata famosa la Stone negli ultimi dieci anni sembra proprio che i due stiano facendo un ottimo lavoro nel tenersi lontani dai riflettori.