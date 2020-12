Emma Stone star della comedy The Curse, prodotta dai fratelli Safdie

L'attrice premio Oscar Emma Stone ritornerà su un set televisivo in occasione di The Curse, una comedy destinata a Showtime prodotta dai fratelli Safdie.

La comedy viene descritta come una storia che supera i confini dei generi ed esplora in che modo una potenziale maledizione disturba la relazione di una coppia da poco sposata.

The Curse avrà come protagonisti Emma Stone, Ben Safdie e Nathan Fielder e seguirà le conseguenze della strana situazione su due coniugi che stanno cercando di avere un bambino, oltre a gestire il loro show per HGTV._"

Fielder e Benny Safdie hanno co-creato la serie prodotta da A24 e dall'attrice premio Oscar tramite la sua casa di produzione Fruit Tree e dai fratelli Safdie con la loro Elara Pictures.

Fielder si occuperà anche della regia delle puntate.

Amy Israel, a capo delle serie televisive di Showtime, ha dichiarato: "_L'intelligenza e l'acume dell'incomparabile Emma Stone la rendono la partner perfetta per le menti ingegnose dei fratelli Sadfie e della sovversiva comedy di Nathan Fielder. Insieme promettono di offrire una satira innovativa inaspettata e al tempo stesso profondamente umana.

Emma Stone ha recentemente recitato nella serie Maniac diretta da Cary Fukunaga e prodotta per Netflix.