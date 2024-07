Emma Roberts non uscirà mai più con attori: "È estremamente difficile avere una relazione tra colleghi"

Emma Roberts è determinata a non uscire mai più in futuro con degli attori. L'attrice ne ha parlato nel corso di un'intervista al magazine Flaunt, raccontando di essere impegnata attualmente in una relazione con una persona che lavora nell'industria dell'intrattenimento ma non un attore.

Roberts in passato ha vissuto diverse relazioni con colleghi ma gli esiti non sono stati positivi e la star ha spiegato quali sono i motivi, dal suo punto di vista, che rendono una relazione tra attori particolarmente complicata.

Basta attori

"Un giorno ho aperto gli occhi e non volevo più uscire con attori. È difficile, credo, per due attori stare insieme. Sto cercando di ricordare se ho visto qualcuno riuscirci con successo". In passato, Emma Roberts ha frequentato per diversi anni la co-star in American Horror Story, Evan Peters, e Garrett Hedlund, con il quale ha avuto il suo primo figlio Rhodes.

Emma Roberts in una scena di Ti presento i suoceri

Inoltre, Emma Roberts ritiene sia molto difficile uscire con attori che utilizzano il Metodo:"Quelli con cui sono stata erano quasi tutti del Metodo e penso che sia estremamente difficile avere una relazione con loro. Almeno, per me, a causa dei personaggi che stavano interpretando".

Un tipo di uomo completamente differente da quello che l'attrice sta frequentando in questo periodo, a giudicare dalle sue parole. Il compagno di Roberts non utilizza nemmeno i social:"Se vuoi fare impazzire una ragazza, non avere Instagram" ha scherzato la star.

Nel 2024, Emma Roberts ha recitato al fianco di Dakota Johnson e Sydney Sweeney in Madame Web, mentre lo scorso anno ha fatto parte del cast di Ti presento i suoceri, nel quale ha affiancato Susan Sarandon, Diane Keaton e Luke Bracey. Nell'ultimo periodo, Roberts ha vissuto momenti di tensione a causa di uno stalker che si è introdotto nella sua abitazione e contro il quale ha chiesto un ordine restrittivo.