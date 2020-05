Emma Marrone super sexy nella foto del compleanno: "Penso di essere più figa adesso"

Auguri ad Emma Marone che oggi compie 36 anni e che ha festeggiato il compleanno con una foto sexy su Instagram. Lo scatto è stato accompagnato da un bilancio di quest'anno in cui la salentina ha combattuto contro la recidiva di un tumore.

Dieci anni fa Emma Marrone trionfò ad Amici, il talent show di Maria de Filippi, da allora una carriera in ascesa ed una vita privata con alti e bassi, segnati soprattutto da un tumore che ha dovuto sconfiggere per ben due volte. Oggi Emma Marrone compie 36 anni e dal Salento ha voluto pubblicare su Instagram una foto super sexy per festeggiare il suo compleanno e al tempo stesso fare un bilancio di questo periodo.

"Sono nata il 25 maggio del 1984 alle 11:50 di venerdì. Oggi soffio 36 candeline. Facciamo un breve punto della situazione. Partiamo dalla cosa più banale. Si, penso di essere più figa adesso di quando di anni ne avevo 26. Autostima per fortuna a mille - scrive Emma che poi parla della sua famiglia - Ho una famiglia forte e unita che mi ama moltissimo". La vincitrice di Sanremo poi ha accennato al tumore che le fu diagnosticato per la prima volta nel 2009: "Ho vinto un'altra battaglia e anche se un po' ammaccata ne sono uscita indenne". "Questo strano periodo ha sconvolto anche i miei piani. Ma ho imparato a guardare il bicchiere mezzo pieno. Se è vino rosso è anche meglio", scherza la Marrone che poi rivela: "Stamattina ho aperto gli occhi e ho pianto. Mi capita da un po' di anni a questa parte. Mi commuovo. Forse perché capisco davvero il valore di avere un anno in più. Grazie a tutti per i messaggi pieni d'amore. Siete il mio regalo dalla vita", conclude così il suo post Emma Marrone, un atto di amore verso se stessa ed i suoi fan.