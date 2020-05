Emma Mackey sarà Emily Brontë in un film biografico

Emma Mackey, la star di Sex Education, sarà la protagonista di un film biografico dedicato alla vita di Emily Brontë.

Il progetto rappresenterà il debutto alla regia dell'attrice Frances O'Connor.

Accanto alla protagonista della serie Netflix reciteranno Joe Alwyn nel ruolo dell'amante di Emily, Fionn Whitehead che sarà Branwell Brontë, il fratello auto-distruttivo della giovane, ed Emily Becham sarà Charlotte, la sorella dell'autrice di Cime tempestose che verrà interpretata da Emma Mackey.

Le riprese si svolgeranno nell'area dello Yorkshire nei primi mesi del 2021. La sceneggiatura firmata da Frances O'Connor immagina il percorso compiuto dalla scrittrice verso l'età adulta, essendo una ribelle e un'emarginata, diventando una scrittrice enigmatica e apprezzata che è morta a soli 30 anni. Tra i produttori ci saranno anche David Barron (Harry Potter), Piers Tempest, Jo Bambford, Robert Connolly e Robert Patterson.

Frances ha dichiarato: "Le opere di Emily Brontë e le sue parole sono piene di passioni, emozioni, violenza e incredibile intelligenza. Creando e immmaginandone la vita, Emily vivrà ancora una volta per il nostro pubblico. La sua storia parla di una giovane che ha osato dare forma a se stessa, accettare la propria vera natura, nonostante le conseguenze. Il film Emily, infatti, sarà una lettera d'amore nei confronti delle donne contemporanee, in particolare le ragazze, un invito a mettersi alla prova e a entrare in connessione con la loro voce e il proprio potenziale. Sono così entusiasta di lavorare con un giovane cast così elettrizzante, di talento, giovane, luminoso, intelligente e pieno d'animo".