Emily Ratajkowski sul video virale del bacio a Harry Styles: "Tutto questo è frustrante"

Emily Ratajkowski si è aperta a proposito del video virale in cui bacia Harry Styles, affermando che il modo in cui i media parlano della sua vita sentimentale è 'così frustrante'.

Emily Ratajkowski e Harry Styles non hanno ancora formalmente confermato di essere sentimentalmente coinvolti, anche se i giornali e il web non fanno che parlare di loro. Questo tipo di voci non sono una novità per la celebre modella, le cui relazioni ricevono una notevole attenzione, e dopo il recente video del bacio divenuto virale la star si è nuovamente aperta su quanto possano essere "frustranti" le opinioni del pubblico a proposito della sua vita personale.

Harry Styles bacia Emily Ratajkowski per strada a Tokyo (VIDEO)

La Ratajkowski, che è diventata famosa come modella e attrice quando era ancora una bambina, ha parlato di quanto sia stancante essere costantemente nell'occhio del ciclone, durante un'intervista con Elle. L'imprenditrice di 31 anni ha detto alla testata che ha smesso di preoccuparsi di ciò che gli altri pensano di lei:

"Sono decisamente in un periodo della mia vita in cui non me ne frega più niente", ha spiegato la star. "Stavo giocando con mio figlio, stavo costruendo qualcosa con lui con le sue tessere magnetiche e ho pensato: 'Huh, mi chiedo se uscirò da questo periodo e dirò: 'Dannazione, ora però me ne frega eccome, vorrei aver gestito le cose in modo diverso.'"

Questa riflessione può riferirsi a molteplici sfaccettature della sua esistenza, ma come è evidente dalla seguente affermazione di Emily Ratajkowski, la sua vita romantica è probabilmente l'area più complessa tra tutte: "Ricordo di aver fatto una battuta su come attiro sempre e soltanto gli uomini peggiori. E immediatamente le mie parole sono state prese e associate alla persona con cui stavo uscendo in quel momento. Tutto questo è così frustrante perché è sempre completamente fuori contesto."