Emily Ratajkowski, sexy in spiaggia: la scollatura è da morire

Sul suo profilo Instagram Emily Ratajkowski ha pubblicato tre foto in cui appare come al solito super sexy in spiaggia, e la scollatura è da morire!

Emily Ratajkowski e la sua scollatura sono ormai un binomio di sicuro successo, tanto su Instagram, dove le 3 foto condivise direttamente dalla spiaggia hanno fatto letteralmente impazzire i fan, tanto negli affari, dove la modella e attrice americana sfrutta con sapienza la propria immagine e il proprio corpo statuario per promuovere la linea di costumi da bagno e lingerie Inamorata, da lei fondata.

Pensare che la piccola gallery apparsa su Instagram ieri aveva il solo scopo di mostrare ai 24 milioni di follower di Emily Ratajkowski quanto fosse leopardato il suo cappellino da spiaggia preferito. Invece oltre 1,5 milioni di utenti hanno cominciato a dispensare cuori e commenti pieni d'ammirazione (al momento sono più di 5.000) per la scollatura profondissima del costume nero che lasciava ben poco del seno prosperoso all'immaginazione .

E non che quel costume nero super sexy non si fosse ancora mai visto addosso alla Ratajkowski, perchè era stata lei stessa, un paio di settimane fa, ancora su Instagram, a presentarlo come uno dei pezzi più recenti e già più venduti della nuova collezione.

Roba e numeri da far esplodere Instagram, insomma, e proprio nel giorno in cui l'arrivo di Jennifer Aniston sul social network ha fatto rischiare che succedesse davvero, creando problemi tecnici per via dell'"ingorgo" generato dai fan dell'ex Rachel Green che sono corsi in massa su Instagram a darle il benvenuto.