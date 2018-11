Emily Ratajkowski sexy e “Inamorata” nelle nuove foto sui social

Marica Lancellotti

Emily Ratajkowski non è mai timida quando si tratta di mostrare gli ultimi frutti del suo lavoro. Non soltanto modella e attrice, dallo scorso anno Emily ha lanciato sul mercato la propria linea di costumi da bagno, Inamorata, di cui condivide spesso foto e informazioni attraverso i social.

L'ha fatto anche mercoledì, quando ha diffuso via Instagram un nuovo modello: l'immagine vede Emily Ratajkowski di spalle inguainata in un costume da bagno rosso alquanto striminzito che mette in risalto le sue curve sexy. Come ci informa attraverso il post, il capo non è ancora in vendita sul suo e-commerce, ma a giudicare dal numero di like, farà registrare subito il tutto esaurito: oltre 600.000 like e 5.000 commenti quando la foto era online da appena 45 minuti. Superando poi il milione di interazioni nelle ore successive.

Solo poco prima Emily Ratajkowski aveva diffuso anche un altro dei nuovi modelli attraverso la pagina del marchio. Si trattava di un costume nero leggermente più "castigato" dell'altro.

Chi segue Emily sui social conosce bene il potere "persuasivo" delle sue foto sempre alla ricerca della miglior angolazione per le sue ormai famose curve: se qualche giorno fa la Ratajkowski aveva deliziato i fan condividendo degli scatti che la vedevano vestita come Raquel Welch in Un milione di anni fa, a far impazzire la sua community era stata una foto in cui indossava una maglia troppo corta che le lasciava il seno scoperto per metà. Il suo commento? Cose che succedono nel giorno del bucato.