Emily Ratajkowski sulle critiche sessiste ricevute per il suo abito del 2016: "Fu definito volgare" (FOTO)

Emily Ratajkowski è tornata a parlare delle 'critiche sessiste' che ha ricevuto nel 2016 per aver indossato un abito molto appariscente in occasione dell'Harper's Bazaar Icons Party.

Emily Ratajkowski si è difesa dalle critiche sessiste che ha ricevuto per aver indossato un abito con una profonda scollatura, che in molti hanno ritenuto troppo "volgare", per un evento del 2016. La modella, attrice e autrice, durante un'intervista di Harper's Bazaar, ha definito il vestito realizzato dallo stilista gallese Julien McDonald come "l'abito più controverso che abbia mai indossato".

"Ricordo che qualcuno ha detto che era estremamente volgare", ha affermato la Ratajkowski, 31 anni, a proposito dell'abito che ha indossato all'Harper's Bazaar Icons Party del 2016. "E ricordo che all'epoca divenne un'enorme controversia su Internet e alcuni dei miei agenti erano arrabbiati con me perché pensavano che fosse troppo sexy e cose del genere".

L'attrice, tuttavia, non accolse le critiche e rispose al fuoco senza battere ciglio: "Ricordo che dissi che la persona che aveva detto che era un abito troppo volgare per me era 'sessista', e questo causò un polverone senza fine". Ripensando all'abito e all'evento, la star ha detto che all'epoca era in gran parte all'oscuro dell'impatto che l'abito avrebbe avuto sul pubblico.

"Avevo circa 20 anni e non credevo che fosse così sexy", ha ricordato Emily Ratajkowski. "Ad essere sincera mi piace ancora quel vestito. Sono stata criticata solo perché ho attirato molta attenzione, cosa che penso sia interessante, perché fondamentalmente vai sui tappeti rossi per attirare l'attenzione. Fa parte del tuo lavoro come celebrità".