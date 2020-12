Emily Blunt: "Jamie Dornan è felice che non abbia visto Cinquanta sfumature di grigio"

Wild Mountain Thyme: Emily Blunt e Jamie Dornan in una scena

Questa settimana è uscito nelle sale statunitensi Wild Mountain Thyme, film che vede protagonisti Emily Blunt e Jamie Dornan. Proprio l'attrice britannica ha parlato di recente del suo compagno di set, sottolineando come lui si sia detto sollevato dal fatto che lei non abbia mai visto Cinquanta sfumature di grigio, il film che gli ha donato la fama internazionale ma che, a quanto pare, deve averlo messo in imbarazzo.

Emily Blunt e Jamie Dornan interpretano Rosemary Muldoom e Anthony Reilly nel nuovo film di John Patrick Shanley e, come lei stessa ha detto a Nischelle Turner di ET, l'attrice non ha mai visto il suo co-protagonista nei panni del focoso Christian Grey nei film di Cinquanta sfumature di grigio.

"Jamie era abbastanza sollevato dal fatto che non avessi mai visto i film di Cinquanta sfumature", ha ammesso l'attrice. "E non avevo neanche letto il libro. Così gli ho detto solo 'Mi dispiace tanto ma non ho mai visto quei film' e lui ha detto 'Sono molto sollevato da ciò'". Nel corso dell'intervista, Emily Blunt ha raccontato: "Avevo visto Jamie in The Fall e l'avevo visto anche in Private War. Quindi non avevo alcun tipo di percezione di cosa fosse Christian Grey".

Per quanto riguarda la trama del film, Wild Mountain Thyme segue Rosemary Muldoon (Blunt), una contadina testarda che vuole assolutamente conquistare l'amore del suo vicino, Anthony Reilly (Dornan). L'uomo, tuttavia, sembra aver ereditato una maledizione di famiglia e rimane ignaro della splendida Rosemary.

Il film è stato girato prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria e Dornan ha ricordato con gioia la possibilità di lavorare sul set con l'intero cast e la troupe. "Abbiamo girato nella contea di Mayo, nell'Irlanda occidentale, una delle parti più belle del mondo. E poi abbiamo avuto questo collettivo di persone e tutti hanno portato una vera energia vibrante, tutti volevano divertirsi durante e dopo le riprese. Era quando potevi stare ancora tutti insieme, socializzare e uscire, quando era tutto così normale. È l'ultimo lavoro che la maggior parte di noi ha svolto in quelle circostanze, per questo ripenso a quei giorni con pura gioia. È stato un vero regalo".