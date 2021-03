Emilia Clarke svela "il peggior consiglio sulla cura della pelle che abbia mai ricevuto"

In una nuova intervista, Emilia Clarke ha parlato della cura della pelle, svelando anche il peggior consiglio mai ricevuto al riguardo, spiegando l'ossessione della gente di apparire sempre perfetta e quindi della pressione di sottoporsi a trattamenti e interventi di chirurgia estetica.

Il trono di spade: Emilia Clarke in una scena dell'episodio Valar Dohaeris

L'attrice britannica, interprete di Daenerys Targaryen ne Il trono di spade, ama intrattenere i suoi numerosi seguaci Instagram condividendo selfie scattati ad una distanza molto ravvicinata dal suo viso e mostrando così la sua pelle completamente al naturale. Parlando con Elle UK, l'attrice, che è anche ambasciatrice Clinique, ha discusso del modo in cui viene affrontato l'invecchiamento ad Hollywood ed ha parlato di alcuni consigli ricevuti per la cura della pelle.

"Il consiglio per la cura della pelle più utile che abbia mai ricevuto è di mia madre. Da quando ero adolescente mi ha sempre detto di pulire, tonificare e idratare la pelle. Lei non ha mai fatto un intervento chirurgico e penso che sia incredibilmente bella". L'interprete della Madre dei Draghi ha anche ricordato il consiglio più ridicolo mai ricevuto, sottolineando come secondo lei esista un limite che, se superato, rischia di farti cadere nel ridicolo: "Una volta ho avuto una visagista che mi ha detto che avevo bisogno di filler ed io semplicemente le ho mostrato la porta. Avevo solo 28 anni!". Clarke ha comunque spiegato che esistono consigli che potrebbero sembrare ridicoli ma che invece funzionano davvero: "E poi ci sono i suggerimenti folli che funzionano davvero. Ricordo quando qualcuno mi ha parlato del trucco del cucchiaino, in cui si metteva un cucchiaio freddo sulle palpebre per ridurre il gonfiore, e io ero tipo, 'Scusa, cosa?', ma funziona davvero".

Alla giornalista che le chiedeva se abbia mai sentito la pressione di sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica o qualsiasi iniezione durante il corso della sua carriera, l'attrice ha risposto: "Oh mio Dio, sì. Senti di tutti i tuoi coetanei che l'hanno fatto e pensi cose tipo 'Significa che devo farlo? Dovrei farlo anche io?'. Ma poi lavori ad un film e il direttore della fotografia ti illumina splendidamente il viso e superi quel pensiero".

Il Trono di Spade 8: Emilia Clarke nel quinto episodio, The Bells

Da quando Clarke ha imparato a conoscere la bellezza dell'invecchiamento, sa che non ha bisogno di cambiare le sue caratteristiche. All'età di 34 anni, Clarke dice di essere "più saggia" e "più intelligente" di quanto fosse una volta: "Ho avuto più esperienze, ho fatto tutte queste cose e ne sono orgogliosa. Puoi farlo solo perché hai l'età che hai. Il tempo è l'unica cosa che ti permette di fare quelle cose. Quindi, se la mia faccia rifletterà il tempo che ho trascorso su questo pianeta, mi va benissimo", ha dichiarato Emilia Clarke, concludendo col dire: "Lavoro in un settore in cui devo muovere la faccia, devo essere espressiva e non puoi farlo bene con i filler. Non sembra giusto, sembri brillante e strana. Se il mio lavoro mi dirà che ho bisogno di un po' di Botox quando ho 45 anni o qualsiasi altra cosa, allora semplicemente smetterò di fare il mio lavoro".