Emilia Clarke svela l'imbarazzante incidente sul set che ha segnato il suo debutto in tv

Emilia Clarke ha condiviso i divertenti dettagli di un incidente sul set della soap Doctors in cui ha recitato con una piccola parte in una puntata del 2009. L'attrice, che stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo, si è infatti trovata in difficoltà a causa di un membro della troupe che ha avuto un contrattempo nel momento peggiore.

La star della serie Il trono di spade, durante l'Edinburgh TV Festival, ha infatti ricordato quanto accaduto in occasione delle riprese di Doctors: "C'era uno spazio davvero stretto e hanno detto 'Okay, abbiamo letteralmente tempo per un ciak, mi dispiace veramente Emilia, so che è il tuo debutto in tv, ma hai una possibilità quindi non fare casino".

Emilia Clarke ha quindi aggiunto: "Sono entrata in questo ufficio davvero piccolo e dovrei sembrare sconvolta e allarmata, e davvero sconvolta da quello che sto guardando. Semplicemente alle prese con l'orrore".

Un membro della troupe ha però emesso a sorpresa del gas intestinale mentre stava preparandosi alla scena: "Pensavo 'Hai solo un ciak, semplicemente annusa l'odore!".

L'attrice, dopo quel debutto segnato da un momento imbarazzante, ha ottenuto la fama internazionale con il ruolo di Daenerys nella serie Il Trono di Spade. Emilia Clarke ha quindi svelato come cerca di mantenere uno stile di vita il più possibile normale: "Mi muovo come uno squalo quando sono in pubblico. Testa bassa. Penso di avere una postura piuttosto brutta a causa di questa situazione perché sono determinata a condurre una vita normale. Quindi mi muovo semplicemente troppo in fretta per rendersi conto se sono io oppure no. E non vado in giro con sei guardie del corpo, occhiali da sole enormi e un cappotto strano. Cerco davvero di essere come gli altri".