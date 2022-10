Emilia Clarke protagonista del film biografico An Ideal Wife

L'attrice Emilia Clarke è stata scelta come protagonista del film biografico An Ideal Wife, sulla storia della moglie di Oscar Wilde.

Emilia Clarke sarà la protagonista del film biografico An Ideal Wife, progetto che sarà realizzato dalla regista Sophie Hyde.

Il team della produzione è composto anche da Oliver Delbosc, Chris Curling e Matthew Gledhill.

Il film An Ideal Wife racconterà la storia della moglie di Oscar Wilde, Constance Lloyd. La donna che verrà interpretata da Emilia Clarke era una scrittrice e attivista femminista, conosciuta per aver sostenuto le richieste delle donne di poter indossare abiti comodi per poter muoversi senza problemi, abbandonando invece gli indumenti vittoriani poco pratici che contraddistinguevano l'epoca.

Constance ha avuto due figli con il poeta irlandese, poi arrestato con l'accusa di omosessualità.

Emilia ha recitato recentemente nella serie Secret Invasion, accanto a Samuel L. Jackson e Olivia Colman, e tra i suoi prossimi impegni sul set ci saranno anche The Pod Generation, McCarthy e l'impegno nel film animato The Amazing Maurice.