Emilia Clarke conferma che Kit Harington riprenderà il ruolo di Jon Snow nel nuovo spin-off

Emilia Clarke ha confermato che il suo co-protagonista de Il Trono di Spade, Kit Harington, riprenderà il ruolo di Jon Snow in una nuova serie spin-off. Oltre al prequel, intitolato House of the Dragon, che andrà in onda ad agosto, la Clarke ha confermato che Harington farà parte anche di una seconda serie legata al franchise originale.

Durante un'intervista di BBC News, Emilia ha spiegato: "Si, Kit me ne ha parlato. E so che è in programma. Sta succedendo", per poi tornare lievemente suoi propri passi aggiungendo: "È stata creata da Kit a quanto ho capito, quindi lui sarà dentro sin dall'inizio immagino."

"Quindi la serie che guarderete in futuro, si spera, sempre che venga realizzata, sarà certificata da Kit Harington in persona", ha concluso la star, prima di chiarire che le nuove serie non hanno niente a che fare con lei: "No, per quanto mi riguarda io penso di aver finito".

Né i produttori de Il Trono di Spade né Kit Harington hanno detto niente, in via ufficiale, a proposito di questo nuovo show, ma il The Hollywood Reporter ha affermato che sarà incentrato sul personaggio di Snow. La serie House of the Dragon, invece, è basata sul romanzo Fire & Blood dell'autore George R.R. Martin e racconta la storia di una guerra civile all'interno della Casata dei Targaryen.