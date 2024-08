Emile Hirsch protagonista dell'horror indipendente Woozy

L'attore di Into the Wild, Emile Hirsch, sarà il protagonista di Woozy, il prossimo horror indipendente prodotto da Keith Kjarval.

L'attore di Into the Wild Emile Hirsch è il protagonista dell'horror indie Woozy, le cui riprese inizieranno questo mese nel New Jersey. Emile Hirsch ricoprirà il ruolo principale del film diretto e scritto da Joey Bicicchi, che rappresenta il debutto alla regia del regista.

Woozy viene presentato come un film che racconta di meccanismi di coping malsani e della lotta contro paure, depressione, fobie e manie. Hirsch interpreta Dusty, che ha deliberatamente strutturato la sua vita, attraverso la meditazione, lo yoga, la boxe, l'alimentazione e l'igiene, per creare un ambiente pulito e sicuro. Cosa succede quando il sistema impeccabile di Dusty fallisce? Appare Woozy, un'orribile apparizione che tormenta Dusty.

Alcuni dettagli

Keith Kjarval (The Ark and the Aardvark, Dragged Across Concrete, Rudderless) produce attraverso la sua etichetta Unified Pictures. Lalit Bhatnagar (One Amazing Thing) attraverso la sua casa di produzione Imagination Infinite e Gary Michael Schultz (What They Had, Rudderless) sono anche produttori del film, mentre gli Emberlight Studios sono produttori esecutivi. Rudy Mancuso (Musicá, The Flash) sarà il compositore.

Into the Wild: Emile Hirsch

Woozy è il secondo progetto in uscita ad agosto per Kjarval. È in pre-produzione anche The Beast con Samuel L. Jackson e Joel Kinnaman. Il titolo del film si riferisce al suo soggetto: una limousine presidenziale soprannominata "La Bestia" dai servizi segreti. L'impenetrabile carro armato è dotato di granate, fucili a pompa, blindature e protezioni contro proiettili e bombe. Quando una milizia di nemici non identificati coordina un colpo di stato contro gli Stati Uniti, il Presidente (Jackson) scopre la portata delle capacità offensive altamente riservate della Bestia. Separato dalla moglie, il Presidente deve imparare a controllare la Bestia - e il mostro dentro di sé - per salvare la sua vita, quella dell'agente dei servizi segreti Taft (Kinnaman) e l'America.

Tra i crediti di Bicicchi come attore figurano il prossimo Tin Soldier con Jamie Foxx, Robert DeNiro e Scott Eastwood, nonché No Way Out (2023) con Maia Mitchell e Rudderless di Bill Macy.