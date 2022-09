Emigratis 2022 con Pio e Amedeo: il trailer del programma cult, in arrivo su Canale 5

La prima puntata di Emigratis 2022 con Pio e Amedeo andrà in onda il 28 settembre in prima serata su Canale 5. Mediaset ha pubblicato un nuovo trailer della trasmissione in cui il duo comico va alla ricerca di energie eco-sostenibili per salvare il mondo.

Emigratis 2022 seguirà un percorso simile ad una serie che inizierà nella prima puntata per concludersi all'ultima. Nel trailer caricato su Mediaset Infinity, si vedono Pio e Amedeo alle prese con il caro bollette, il duo è alla ricerca di una soluzione che possa salvare il pianeta.

Il programma di Pio e Amedeo mancava dagli schermi dal 2018, le tre edizioni precedenti sono state trasmesse tutte su Italia 1, quest'anno farà il suo esordio sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Alcuni ospiti di Emigratis 2022, sono stati rivelati dai due conduttori a Tv Sorrisi e Canzoni, ecco i nomi fatti da Pio e Amedeo: il portiere della nazionale Gigio Donnarumma, che incontreranno a Parigi, Paola Catapano del Cern di Ginevra, e ancora il cantante Mahmood, Roberto Bolle e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Ma non solo gli italiani saranno vittima del duo comico, Pio e Amedeo, infatti, voleranno fino a New York per incontrare Eric Forrester, il personaggio di Beautiful interpretato da John McCook.

Al settimanale il duo ha rivelato alcune novità sullo show: "Il tema portante della serie sarà la questione della ecosostenibilità. Ci arrivano due bollette terribili e noi, da buoni "emigratis", non abbiamo pensato di lamentarci all'Enel o alla Posta: siamo andati direttamente all'Expo 2020 di Dubai, dove si parlava di sostenibilità. Nella testa di noi due "mentecatti", come ci chiama Pannofino (ma i testi ce li scriviamo noi: immaginate che bellezza autodefinirsi "mentecatti"!), le lamentele si devono fare lì, e noi a Dubai diremo che non ci sarebbe stato tutto 'sto delirio se Greta Thunberg si fosse fatta i cavoli suoi"