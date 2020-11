Emanuelle Nera: Orient Reportage, stasera su Cine34 il secondo film della serie erotica

Stasera su Cine34, alle 22:52, torna Laura Gemser nei panni della sexy protagonista di Emanuelle Nera: Orient Reportage, secondo capitolo della serie di film erotici Emanuelle Nera.

Divenuta giornalista per una rivista newyorkese, Emanuelle (Laura Gemser) viene mandata a Bangkok per scrivere degli usi e costumi della gente del luogo. Dopo aver conosciuto il principe Sanit (Ivan Rassimov), la bella Emanuelle viene introdotta alle gioie erotiche thailandesi. Il principe infatti si propone di insegnarle ogni segreto per raggiungere il perfetto orgasmo.

Quando il principe viene arrestato con l'accusa di essere un rivoltoso, a Emanuelle vengono rubati passaporto, macchina fotografica e ovviamente denaro. Per uscire dal paese, la bella reporter è costretta a sedurre un poliziotto...

Emanuelle nera: Orient reportage è il primo film della serie ad essere diretto da Joe D'Amato, nel 1976. Resta uno dei capitoli più famosi della saga, anche perchè è stato citato da Giuseppe Bertolucci in Berlinguer ti voglio bene.