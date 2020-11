Emanuela Pacotto in live stasera su Twitch: la doppiatrice di One Piece e Dragon Ball ospite di Movieplayer

Emanuela Pacotto, storica doppiatrice di serie anime come One Piece e Dragon Ball, sarà ospite di Movieplayer, per la rubrica Vedo Doppio, stasera in live su Twitch alle 19:00.

Emanuela Pacotto sarà ospite di Movieplayer, stasera in live su Twitch alle 19:00, per la rubrica dedicata al doppiaggio Vedo Doppio.

Storica voce italiana di serie anime celebri in tutto il mondo - One Piece, Dragon Ball e Naruto sono solo alcuni dei titoli -, al microfono di Giuseppe Grossi ci parlerà anche del suo ultimo progetto, nato nel periodo del lockdown, e della sua nota passione per la cultura pop giapponese.

Perchè in qualche modo Emanuela Pacotto è una sorta di "pasionaria" del mondo anime in Italia: non semplice doppiatrice, ad averla resa una vera e propria celebrità per i fan dell'animazione giapponese è soprattutto il suo costante impegno per la diffusione, nel nostro Paese, di storie e personaggi nati dalla fantasia del Sol Levante. Cosa tutt'altro che semplice: valga come esempio il fatto che una serie famosissima a livello internazionale come One Piece (in cui la Pacotto interpreta la "gatta ladra" Nami) non viene doppiata in italiano ormai dal 2018, da quando cioè i nostri pirati sono salpati dall'Isola degli Uomini Pesce.

Eppure non c'è evento a tema anime in cui non sia possibile incontrare Emanuela Pacotto, sempre fieramente accompagnata dall'immensa galleria di splendidi personaggi femminili a cui negli anni ha prestato - e continua a prestare - voce e spirito: da Sakura di Naruto a Bulma di Dragon Ball, la schiva Lan Fan di Full Metal Alchemist, Jessie dei Pokémon, Utena, Lullaby, la Nanami di É quasi magia Johnny, senza dimenticare la già citata Nami.

Doppiatrice infaticabile, Emanuela Pacotto non ha lasciato soli i fan neppure nel difficile anno che tutti stiamo vivendo, inventandosi un progetto a misura di restrizioni. Si chiama Anime Ribelli, "pillole" video nate durante la prima quarantena, veri e propri concentrati di ironici consigli e buonumore, in compagnia di tanti amici ma soprattutto delle mille sfumature della sua voce. Ci sono Twilight, Jessie, Leila Markal, perfino la donna nata per non invecchiare mai: Barbie! Tutte, naturalmente, con mascherina e autocertificazione pronta all'uso.

Di Anime Ribelli, del futuro del doppiaggio in Italia e di come il lavoro sia cambiato nel corso degli anni ci racconterà, attraverso la sua inconfondibile voce, proprio Emanuela Pacotto nella live di Movieplayer (qui il link del nostro canale Twitch ufficiale per partecipare alla diretta con domande e curiosità) dalle 19:00, in compagnia di Giuseppe Grossi.