Elvis: Olivia DeJonge sarà Priscilla Presley nel film di Baz Luhrmann

Elvis Presley sarà al centro di un film biografico e Olivia DeJonge sarà l'interprete di Priscilla Presley nell'atteso progetto diretto da Baz Luhrmann e prodotto da Warner Bros..

Il lungometraggio racconterà anche la storia di Priscilla Ann Presley, che era nata a Brooklyn ed è stata sposata con la star della musica dal 1967 al 1973, diventando a capo dell'Elvis Presley Enterprises, attività che ha trasformato la tenuta di Elvis, Graceland, in una delle più conosciute attrazioni turistiche degli Stati Uniti.

Priscilla, parte affidata all'attrice australiana Olivia DeJonge, aveva conosciuto Elvis nel 1959 quando lei aveva solo 14 anni, 10 in meno di lui. Dopo un corteggiamento durato sette anni e mezzo, la giovane si è trasferita a Graceland dopo la promessa di un matrimonio. Il padre di Prsicilla aveva inoltre minacciato di far incriminare Elvis a causa del fatto che fosse minorenne. La coppia ha avuto una figlia, Lisa Marie, prima di divorziare nel 1972.

Baz Luhrmann ha dichiarato: "Olivia è in grado di manifestare la complessa profondità e presenza che hanno reso Priscilla Presley un'icona. Si tratta di una giovane attrice estremamente talentuosa e perfetta accanto a Elvis interpretato da Austin Butler".

Il lungometraggio seguirà le origini del cantante e l'ascesa verso il successo, raccontandone anche il rapporto complesso con il manager Tom Parker. Le riprese si svolgeranno nei primi mesi del 2020 in Australia e nel cast ci sarà Tom Hanks nella parte del colonnello Tom Parker.

La sceneggiatura sarà firmata da Luhrmann in collaborazione con Craig Pearce, mentre Catherine Martin sarà nuovamente costumista e production designer del progetto.