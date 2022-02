Elton John "visibilmente scosso" dopo il guasto del suo jet privato durante il volo

Lo scorso lunedì il jet privato di Elton John ha avuto un guasto nel corso di un volo verso New York: il cantante britannico era atteso al Madison Square Garden per un concerto ma dopo che l'aereo è decollato, mentre stava sorvolando l'Irlanda, i piloti si sono accorti della presenza di un grave guasto ai sistemi idraulici.

Di conseguenza, i piloti hanno immediatamente lanciato l'allarme, richiedendo un atterraggio di emergenza nell'aeroporto più vicino. I venti forti hanno reso difficile l'atterraggio e il jet, del valore di 66 milioni di sterline, ha dovuto fare svariati giri prima di riuscire a toccare terra in sicurezza al terzo tentativo.

"Il tempo terribile e le raffiche epiche hanno reso quasi impossibile l'atterraggio. Due tentativi di atterrare sono falliti", ha dichiarato un testimone, come riportato dal The Sun. "L'aereo è stato colpito dal vento e non ce l'ha fatta."

"Il muso dell'aereo era troppo verticale", ha continuato la fonte. "L'aereo stava scendendo ed era a metà pista quando ha rinunciato all'atterraggio e ha ripreso quota". Sempre secondo il the Sun, Elton John sembrava "visibilmente scosso" dall'incidente, anche se è riuscito comunque a raggiungere gli States e ad esibirsi presso il Madison Square Garden.